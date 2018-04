ISPOVEST VERENIKA VOJNE BOLNIČARKE KOJA SE UBILA: Kad bih samo znao zašto. To će me progoniti ceo život!

U potpunom sam šoku, ovo je bio grom iz vedra neba. Tog dana je bila vesela, kao i svaki drugi dan. Ručali smo i otišao sam na posao. Sutra ujutru sam je našao mrtvu. Kad bih samo znao zašto je to uradila... To pitanje će me progoniti ceo život.



Ovo je za Kurir juče rekao Joviša Marinković, čija se verenica Bojana Milanović (24), koja je kao ugovorac radila u Vojsci Srbije, ubila u nedelju uveče u selu Dublje kod Bogatića. Bojana je bila u četvrtom mesecu trudnoće, a u subotu je trebalo da se venča s Marinkovićem. Međutim, iz još uvek nepoznatog razloga pucala je sebi u glavu iz lovačkog karabina.

Pričali o venčanju i detetu

Nakon što nam je dao izjavu, Marinković je rekao da više ne može da priča i da mora da ide po burme, koje je trebalo da on i Bojana juče zajedno preuzmu. Na pitanje koje muči Bojaninog verenika odgovor nema niko ni u njegovoj familiji. Član porodice pristao je juče da govori za Kurir, uz uslov da mu ne objavljujemo ime.



- Bojana i Joviša bili su najsrećniji par koji sam znao. Ona nije imala nijedan razlog da uradi tako nešto. I sve nas muči pitanje zašto. Joviša nam je rekao da je u nedelju sve bilo kao i svaki drugi dan. Rekao je i da su poslednjih nekoliko dana samo pričali o venčanju i radovali se detetu koje će dobiti - kaže član porodice Marinković.

Kako navodi, Joviša je bio s Bojanom samo dva sata pre tog kobnog trenutka.

- Nakon što su ručali, Bojana ga je ispratila na posao. Ostala je sama u stanu. Tek ujutru, kad se vratio, otkrio je šta se desilo. Niko od nas pre toga nije odlazio da je vidi - priča rođak.

Sahrana u Sremskoj Mitrovici

Prema njegovim rečima, Bojana je održavala trudnoću, i koliko znaju, sve je bilo u redu.

- Ne mislimo da to ima veze sa onim što je uradila, ali tek kad bude gotov obdukcioni nalaz znaće se da li se možda nešto desilo s trudnoćom. Ono što znamo jeste da je utvrđeno da je bila zdrava i da nije bila pod dejstvom lekova ili alkohola - kaže naš sagovornik.



Bojana Milanović biće sahranjena danas na groblju u Sremskoj Mitrovici. Na večni počinak ispratiće je roditelji, brat, verenik, prijatelji i kolege iz Vojske Srbije.

