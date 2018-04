EVO KO JE MILAN ĐURIČIĆ MIKI: Pre Arkanovog ubistva, u svetu kriminala bio gotovo nepoznat

Milan Đuričić Miki iz Loznice, koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana i dvojice njegovih prijatelja u hotelu, ubijen je u Južnoj Africi, a pre toga nije bio mnogo poznat u kriminalnim krugovima. Njega je pema nekim navodima u svet "žestokih momaka" uveo njegov rođak Dragan Nikolić Gagi, koji je bio "ime".

Pre Arkanovog ubistva, Đuričić je bio optužen za krađu automobila BMW u Nemačkoj, ali je kasnije to delo prekvalifikovano u krivično delo prikrivanja optuženih za krađu vozila. On je bio optužen da je sa još šest osoba ukrao automobil, koji je nameravao da proda u Srbiji. Međutim, kasnije su u procesu ostali optuženi samo on i još jedno lice, ali pošto je Đuričić bio u bekstvu od oktobra 2006, postupak protiv njega je zastareo, pa je sud povukao poternicu.

Posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana, Đuričić je zajedno sa Dobrosavom Gavrićem optužen za trostruko ubistvo u hotelu „Interkontinental" 15. januara 2000. godine, a njih dvojica su proveli su u pritvoru dve godine. U oktobru 2001. izrečena je prva presuda, kojom je Gavrić osuđen na 20 godina zatvora. Sud je njegove saučesnike u zločinu Đuričića i Dragana Nikolića osudio na po 15 godina zatvora, dok su petorica pomagača osuđena na manje kazne. Krajem 2002. Vrhovni sud je poništio presudu i naložio novo suđenje, koje je prekinuto zbog ekstradicije Dragana Nikolića, koji je bio u bekstvu.

U oktobru 2003. su pušteni su da se brane sa slobode, jer je od ukidanja prvostepene presude prošlo više od godinu dana, a u međuvremenu nije doneta nova.

Gavrić i Đuričić su od kada su izašli iz pritvora, do bekstva, uoči izricanja presude 2006. godine, viđani zajedno u lozničkim kafićima i restoranima. Za razliku od Gavrića, koji je bio dobro znan u raznim krugovima i u Beogradu, njegov pajtos Đuričić ni po čemu nije bio poznat ni prepoznatljiv sve do događaja u "Interkontinetalu".

Suđenje je po treći put počelo u martu 2006. godine, posle odlaska prethodnog sudije Dragoljuba Đorđevića, a oni su u oktobru 2006. godine osuđeni na po 30 godina zatvora.

Ali, tada se nisu pojavili na izricanju presude u Okružnom sudu u Beogradu. Pre toga su se uredno odazivali na suđenja sve do dana izricanja (druge prvostepene) presude Okružnog suda u Beogradu, kada su osuđeni na pomenute kazne i kada im je određen pritvor. Tada im se gubi trag.

Gavrić je 2006. godine osuđen na 35 godina zatvora kao neposredni izvršilac ubistva. Pored njega, na po 30 godina zatvora osuđeni su i Milan Đuričić Miki i Dragan Nikolić Gagi. Od njih trojice zatvoru se našao samo Nikolić.

U krugovima bliskim ovoj družini navodili su da je Đuričić, po svoj prilici, bio tamo gde je i Gavrić, jer kako su navodili, on nije "kalibar" da sam funcioniše u nepoznatoj sredini.

Gavrić je uhapšen 21. marta 2011. u Južnoj Africi kada je ranjavan u lokalnom mafijaškom obračunu, a tokom hospitalizacije utvrđen je njegov identitet. Srpsko Ministarstvo pravde je tražilo izručenje i pisalo urgencije, ali odgovor na molbu još nije stigao, a Gavrić je, prema pisanju tamošnjih medija, odbijen za azil i status izbeglice u Južnoj Africi.

Vest da je uhapšen Dobrosav Gavrić pokrenula je pitanje šta je sa drugim beguncem Milanom Đuričićem - Mikijem, a danas se nezvanično saznalo da je ubijen.

