MISTERIOZNA SMRT BORKE VUČIĆ! Bliska prijateljica otkrila ŠOKANTNE informacije! Srpska bankarka dobila PRETNJE pre smrtne NESREĆE?!

Najpoznatija srpska bankarka Borka Vučić (83), koja je pre nepunih devet godina poginula u misterioznoj nesreći, najverovatnije je primala pretnje pre pogibije, saznaje se od izvora bliskoj nekadašnjoj direktorki Beogradske banke i finansijskom ekspertu Slobodana Miloševića.

To sumnja i njena prijateljica Verica Vera Milaković (68), bivša otpravnica poslova Ambasade SFRJ, pa zatim SRJ na Filipinima, koja je 1. avgusta 2009. preživela nesreću na autoputu Beograd-Niš, kod Lapova, u kojoj su poginula Vučićeva i njena saradnica Mirjana Blagojević (64).

"Nikad mi nije rekla da joj neko preti, ali mi je bilo čudno što na put idemo privatnim automobilom sestre njene prijateljice, a ne njenim i sa njenim vozačem. Borka je tog popodneva uzela auto od sestre Mirjane Blagojević, a vozio nas je njen sestrić. Međutim, ništa nisam pitala", kaže za „Alo!“ Vera Milaković, koja je u nesreći zadobila teške povrede.

Milakovićeva ne veruje da je reč o insceniranoj saobraćajki, s obzirom na spekulacije da je Vučićeva mnoga znala o iznošenju para tadašnjeg režima na Kipar. Ona za nesreću krivi Dejana Blagojevića (36), koji je vozio „škodu fabiju“ u kojoj su na licu mesta poginule Vučićeva i njegova rođena tetka Mirjana Blagojević (64).

"Nikakve eksplozije nije bilo, iako Blagojević tvrdi da pre nesreće čuo prasak. Malo sam dremala, ali imam san kao majka koja čuva dete i čula bih da je nešto puklo. I veštak mašinske struke je rekao da nije bilo štete od udara auta u odbojnik, što znači da nije bilo ni eksplozije. On je vozio 170, a ne 120 kilometara na sat, i to neprekidno u levoj traci, ali to nisam rekla na sudu jer mi je bilo žao da teretim mladog čoveka. Mislila sam da mu će mu Borka ili njegova tetka reći da uspori, ali to se nije desilo", priča Milakovićeva, kojoj su u nesreći slomljena dva rebra, ključna kost, šaka, delimično oštećen živac na desnoj ruci, a zadobila je i opekotine na levoj nadlaktici.

"Kiropraktičar Kanađanin je utvrdio da sam imala posledice na celom koštano-mišićnom sklopu i da sam kao posledicu imala vrtoglavicu kao vertigo kada bih digla glavu gore“, dodaje ona.

Milakovićeva, koja je bila i počasni konzul Filipina, kaže da je kobnog dana na poziv Vučićeve krenula na proslavu u manastir Kalenić kod Rekovca i da je usput trebalo da razgovaraju o ulaganju Kineza u našu zemlju.

"Borka mi je dve večeri ranije na prijemu rekla: „Ideš sa mnom u Rekovac”. Rekla je to tonom koji je podrazumevao da idem. Usput je

trebalo da pričamo o izgradnji etnosela, u koje su Kinezi hteli da ulože 30 miliona dolara i još toliko u Fond pomoć mladim poljoprivrednicima. Kada smo krenule, rekla mi je da sednem napred kako bi ona popričala sa Mirjanom", priča Borkina prijateljica, koja je tužila nadležno osiguranje i traži naknadu štete od 1.800.000.

U odštetnom zahtevu navodi da je nakon nesreće bila na lečenju u dva urgentna centra, u Kragujevcu i Beogradu, da je osim stresa posle

nesreće imala vrtoglavice, probleme sa srcem, nogama, karotidama, kao posledicu pogoršanog stanja sa dijabetesom, te povećanom

potrebom za suplementima, koje su preporučili i prepisali dvojica lekara prirodne medicine završene na fakultetima u Americi.

Međutim, kako ističe, na poslednjem ročištu u Trećem osnovnom sudu u Novom Beogradu, veštak endokrinolog je tvrdio da joj je stanje posle nesreće mnogo bolje nego što objektivno jeste, pa je Milakovićeva poslala sudu dve otpusne liste u vezi sa jednomesečnim boravkom u Endokrinološkoj bolnici u Beogradu u julu i avgustu prošle godine. Zahtev za novo veštačenje, sudija je odbio.

"To je netačno! Loše se osećam, a veštak je odbio moje detaljne nalaze sačinjene 2015. i nije ni pogledao bilo kakve nalaze. Strašno je što je momak koji je izazvao nesreću za dva smrtna ishoda dobio najpre nanogicu na pet meseci, a onda je i oslobođen", ogorčena je Vera Milaković, koja je pomoć u lečenju potražila i na Filipinima, gde je radila i živela 13,5 godina.

Do udesa u kojem su poginule Vučićeva i Blagojevićeva došlo je kada je „škoda” kojom je upravljao Dejan Blagojević pri velikoj brzini iznenada udarila u zaštitnu ogradu, preletela na suprotnu stranu kolovoza, a zatim se zapalila.

Pri tom, poginule putnice, koje su sedele pozadi, ispale su iz vozila i ostale da leže na asfaltu, dok je Vericu Milaković najverovatnije izvukao iz zapaljenih kola turski lekar, ali policija nije htela da joj da podatke o njemu kako bi se zahvalila, tvrdeći da ih nema, što ona ne veruje.

Međutim, i posle višegodišnjeg suđenja nije pouzdano utvrđeno da li je smrt Miloševićeve bankarke posledica diverzije zbog njenih saznanja o iznošenju državnih para na Kipar ili nesrećan slučaj.

