POTRESNA ISPOVEST MAJKE ČIJE SU DETE POKUŠALI DA OTMU U BORČI: Rekao je da je Jankov teniser, pa mi uvukao ćerku u auto!

Jezivo... Predstavio se kao radnik teniske škole Janka Tipsarevića, dao je slatkiš mojoj ćerki i pokušao da je uvuče u kola, ali sam to sprečila, kaže Gordana Milićević, majka A. M. (11) iz Borče.

- Taj čovek se već duže vreme predstavljao da radi u školi tenisera Janka Tipsarevića i svaki put je moju ćerku čašćavao slatkišem i ubeđivao je da počne da trenira tenis. U ponedeljak joj je rekao da uđe u njegova kola i da će je voditi na picu, a potom je pokušao da je otme, ali, na sreću, nije uspeo.



Ovim rečima za Kurir započinje ispovest Gordana Milićević, majka A. M. (11) iz Borče, koju je u ponedeljak oko 20 sati pokušao da kidnapuje Ljubomir P. (42), koji je potom uhapšen.



Gordana objašnjava da je manijak parkirao auto ispred obližnje prodavnice.



Borba za dete



- Ćerka mi je rekla da je na putu do prodavnice srela čoveka koji joj je nudio da je trenira tenis besplatno, kao i da joj je kupio slatkiše i da je zvao u kola, ali da je ona odbila. Nakon toga bela kola su nekoliko puta prošla pored kuće - priča potresena majka. On je poslala devojčicu još jednom u prodavnicu.



- Taj isti auto išao je ka mojoj ćerki. Krenula sam za njom, ali je auto stigao pre mene. Čovek je otvorio vrata i zvao je da uđe, požurila sam da mi dete ne uvuče u kola. Izvukla sam dete držeći vrata. On je vikao i psovao me. Galamu je čuo i moj brat i on je izašao - priča majka i dodaje:



- On je krenuo autom na mene, pa na brata, koga je bukvalno saterao uza zid i udario ga u ruku zadnjim staklom - priča naša sagovornica. Ljubomir je izašao iz auta i krenuo za detetom, koje se sklonilo u prodavnicu.



- Prodavačica je dete sakrila u magacin. Potom je stigla i policija, ali i moj suprug, koji se vraćao s posla. Napasnik je nasrnuo i na policiju i udario je glavom mog supruga. Kad su ga oborili, on je udarao glavom u zemlju. Sve vreme je pretio - kaže Gordana.



Ima ćerku i sina



Ljubomir živi u komšiluku i ima ćerku i sina.



- Ne znam o kojoj je porodici reč. Pokušao sam da stupim u kontakt s njima, ali nisam uspeo. Moj otac je nezgodan kad popije, ali nisam siguran da je tako nešto pokušao da uradi - kazao je sin Ljubomira P.

Janko Tipsarević šokiran NEMAM VEZE S TIM ČOVEKOM, VOLEO BIH DA POLICIJA REŠI SLUČAJ

Teniser Janko Tipsarević demantovao je da je Ljubomir P. ikada radio kao trener na njegovoj akademiji.

- Nikad niko nije radio kao trener pod tim imenom u akademiji, to nije tačno. U šoku sam što se ovakve stvari dešavaju u Beogradu usred dana i voleo bih da policija što pre reši ovaj slučaj, osudi nasilnika i zaštiti svako dete u našoj zemlji. Kao otac i roditelj, želim da se to više nikome ne dogodi - rekao je Tipsarević za Kurir.

