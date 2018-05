OVO JE OSUMNJIČENI ZA KRVAVI NAPAD NA MARADONU Kum Pančevca otkriva: Vladimira je izrešetao Crnogorac koji hoće da gradi ime u podzemlju!

Policija je sinoć uhapsila crnogorskog državljanina Vuka Markovića, koji se sumnjiči da je u ponedeljak ujutru kod vrtića u Pančevu sa sedam hitaca izrešetao MMA borca Vladimira Jovanovića Maradonu!

- Mi smo pre godinu i po dana sedeli sa njim (napadačem). U pitanju je narkoman, čovek koji se već godinu i po dana po Beogradu nudi i traži da upuca nekoga i to bez ikakve nadoknade, potrebno je samo da mu se obezbedi oružje. To je čovek koji ima promašen život i želi da se dokaže u svetu kriminala i da gradi ime. Neko ga je nahuškao na Maradonu - kaže Maradonin kum Dalibor Milutinović.

Kako tvrdi Milutinović, Maradona je napadaču prodao jedan jeftiniji automobil i on je njima prodao jedan.

- I to je sve, ništa sporno se nije dogodilo oko te trgovine. Maradona se kasnije udaljio od njega, nakon trgovine kolima jer se odao kokainu. Čuli su da nije čovek od reči, a i pitao ga je odmah na početku da mu pozajmi neki novac. Maradona je rekao da nema, jer ga nismo ni poznavali. Za godinu i po dana niko ništa nije čuo o njemu - priča Milutinović.

On dodaje da sigurno nisu u pitanju nikakvi dugovi.

- Meta je mogao da bude bilo ko. Ispostavilo se da je pucao čovek koji nema porodicu, mesto prebivališta, posao, živi od prevara, ne sme ni u svoje mesto da se vrati zbog svega što je uradio. Sad kad se ovo desilo zvali su me neki drugari iz Beograda i rekli mi da se Vuko dohvatio kokaina i da ide da se nudi po Beogradu bez ikakve nadoknade. Mi znamo bar njih trojicu kojima se nudio. Kome se on ponudio, pa ga je taj neko poslao na Maradonu, to ne znam. Na Maradonu je pucano ispred vrtića gde je ostavio dete nekoliko minuta ranije. To vam najbolje govori o tome kakav je napadač. Izrešetao je sve ispred vrtića, usred bela dana, ljudi tu dovode decu. To ne mogu da razumem - šokiran je Milutinović.

Milutinović napominje da je na Maradonu pucano iz zavisti i ljubomore, jer se svi pitaju odakle njemu i menjačnica i automobil: "On ima bogatu rodbinu preko, omiljen je među svojim drugovima. Kada se desio ovaj incident ljudi su iz Švajcarske došli ovde kako bi ponudili pomoć, zvali su nas i iz Francuske u slučaju da nam zatreba za lekove ili operaciju".

- Kum se nije čuvao. Svaku noć je trenirao u gradskom parku, voleo je da trenira. Mogao je baš tu da bude laka meta. Hvala Bogu pa je kum bio priseban. Taj napad je trajao nekoliko minuta. On se borio svim srcem i imao je razlog da se bori, zbog tog deteta. Više se borio za to svoje dete nego za život. Nije hteo tako lako da se preda - kaže Jovanovićev kum Dalibor.

- Bili su mu kumovi danas u poseti, skinuli su ga sa aparata za kiseonik, skidaju mu one cevčice iz usta. Iz dana u dan on se oporavlja, što nas uopšte ne čudi jer je on prirodno jak dečko - objašnjava Dalibor.

Spasio ga je jedan zdravstveni radnik koji je čuo pucnjavu i koji je istrčao i zaustavio mu krvarenje na arteriji. Da nije to uradio, Maradona bi iskrvario do bolnice.

Ljudi koji su gledali snimak napada sa jedne kamere u Ulici Svetozara Miletića kažu da je Marković toliko bio odlučan i da je krvnički skakao oko kola. Koliko god da je on pucao, Maradona se još agresivnije branio i bacao iza kola i na svu sreću je uspeo da preživi zahvaljujući fizičkoj spremi i prisebnosti.

(Kurir.rs/Telegraf.rs, K.Bezbradica)

Kurir

Autor: Kurir