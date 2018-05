(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) POGLEDAJTE KAKO JE IZREŠETAN MARADONA: Borba na život i smrt - napadač rešeta i juri žrtvu, Jovanović beži oko kola (KURIR TV)

Redakcija Kurira došla je u posed ekskluzivnog video-snimka na kojem se vidi kako je MMA borac Vladimir Jovanović Maradona (29) pre desetak dana izrešetan ispred vrtića "Kefalica" u Pančevu.



Napad se dogodio u ponedeljak, 30. aprila, oko 7.30 časova, a sigurnosne kamere sa jedne kuće u Ulici Svetozara Miletića snimile su čitavu dramu koju je MMA borac iz Pančeva čudom preživeo, s obzirom na to da je pogođen sa sedam metaka. Napadač je uhapšen tri dana kasnije, a ispostavilo se da je u pitanju crnogorski državljanin Vuko Marković.

foto: Printscreen





Na snimku se najpre vidi kako Marković, maskiran sa kapuljačom na glavi, prolazi i skriva se iza jednog drveta u blizini vrtića. Tako skriven u zasedi čeka oko minut, nakon čega se iz drugog pravca pojavljuje Jovanović, koji je krenuo ka automobilu nakon što je prethodno odveo dete u vrtić.

U tom trenutku Marković je iskočio i zapucao prema Maradoni, pogodivši ga odmah jednim metkom. Iako pogođen, Maradona je počeo da beži oko automobila i skriva se iza njega, dok je Marković takođe jurio oko kola sa uperenim pištoljem i ispaljivao hice u pravcu MMA borca. Tokom jurnjave mačke i miša, napadač je ukupno sedam puta pogodio žrtvu, najviše u stomak, a iako je u jednom trenutku poklekao, Maradona je uspeo da ostane na nogama i tako izbegne sigurnu smrt. Kako se vidi, Marković je nakon ispaljenih hitaca pobegao, a Maradona je posle nekoliko metara pao na asfalt.

POGLEDAJTE EKSKLUZIVNI VIDEO!

PAŽNJA! UZNEMIRUUĆI SNIMAK!

On je hitno prebačen u bolnicu, a dan kasnije njegov kum Dalibor Milutinović na Fejsbuku je objavio da se sportista probudio iz kome, te da je najgore prošlo. On je izjavio da Maradona poznaje Markovića odranije, ali da ne zna zašto je pucao na njega.

- Mi smo pre godinu i po dana sedeli sa Markovićem. U pitanju je čovek koji se već godinu i po dana po Beogradu nudi i traži da upuca nekoga, i to bez ikakve nadoknade. To je čovek koji ima promašen život i želi da se dokaže u svetu kriminala i da tu gradi ime. Maradona je njemu prodao jedan jeftiniji automobil i on je nama prodao jedan. I to je sve, ništa se sporno nije dogodilo u vezi s trgovinom. Maradona se kasnije udaljio od njega - rekao je Milutinović.

(Kurir.rs/D. S./foto Kurir, RTV Pančevo)

ZABRANJENO PREUZIMANJE SNIMKA BEZ ODOBRENJA REDAKCIJE KURIRA

Kurir

Autor: Kurir