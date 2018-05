SAMO MI NE DIRAJ DECU: Poslednja poruka zaklane žene monstrumu otkrila da je znala da je čeka smrt

Dan pre nego što će je brutalno ubiti, Ivan Radovanović ponovo je pretio žrtvi Jeleni Grbić, a ona ga je u poslednjoj poruci zamolila samo jedno, da joj ne dira decu.

Ivan Radovanović (35) je danima pre ubistva bivše nevenčane supruge njoj ponovo pretio, a u poslednjoj poruci koja mu je ona dan pre smrti poslala molila ga je da poštedi decu...

foto: Printscreen Facebook

- Kao da je nesrećna slutila šta će se desiti, poslala mu je poruku da joj ne dira one koje najviše voli. To mu je napisala dan pre ubistva. Ali monstruma to nije pokolebalo - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Ubica iz Kosjerića, koji je u noći između nedelje i ponedeljka nasmrt izbo Jelenu, godinama je bio nasilan prema njoj i sve što je činio ukazivalo je na to da će je ubiti.

Ivan Radovanović ima podugačak spisak prijava za nasilje u porodici i dve zatvorske kazne, ali to ga nije sprečilo da ženu na kraju ubije.

Crne slutnje nesrećne Jelene i njene porodice su se obistinile.

Radovanović je između nedelje i ponedeljka upao u njenu kuću i njene trojice sinova. Razbio je staklo na vratima, proturio ruku, otključao ih i upao u prostorije.

foto: Printscreen/Facebook

Deca ga molila da stane

On je prvo brutalno pretukao Jelenu, a onda joj kuhinjski nož zario u vrat pred očima trojice njenih sinova od kojih je jednog rodila u vanbračnoj vezi sa njim.

Prema svedočenju dece, Bogdanović je Jelenu ubio hladnokrvno, ne obazirući se na njihov plač i molbe da im ne dira majku. Majka je pala preko dečaka koji je pokušao da je spase, ali njoj nije bilo pomoći.

"Bio sam pijan, ne sećam se ničega"

Na saslušanju je rekao da se ne seća zločina jer mu je pao mrak na oči i jer je bio pijan.

Bodanović je kazao da je tog dana bio na slavi kod jednog prijatelja i da je pio pivo i rakiju. Kada je otišao sa slave telefonom je pozvao Jelenu i rekao joj da će doći kod nje, ali mu je ona odgovorila da ne želi da ga vidi.



To ga nije odvratilo, već je besan krenuo ka Jeleninoj kući u koju je upao tako što je razvalio ulazna vrata, a zatim se pravo zaputio u sobu u kojoj je ona spavala. Došlo je do svađe i tu mu se, ispričao je ubica, preknuo film.

Ova drama je probudila trojicu dečaka koji su poskakali iz svojih kreveta. Najstariji, Dejan (18), pokušao je, ali nije uspeo da zaštiti majku. Posle zadobijenih udaraca u vrat Jelena je pala preko najstarijeg sina, a Bogdanović je tada otišao iz kuće.

foto: Printscreen

Majka krvava pala preko sina

Ispod majke koja je još uvek davala znake života Dejan je uspeo da se izvuče i otrči u obližnji Dom zdravlja da zatraži pomoć. Kada se vratio sa ekipom Hitne pomoći ona je već bila mrtva.

Sledećeg čega se seća zločinac, barem prema datom iskazu, je da se krvav probudio u šupi Jeleninog prvog komšije u kojoj se skrivao do ponedeljka popodne.

Jelena, koja je sa sinovima stanovala u kući svog prvog muža Milijana Grbića, i koja je preživljavala od socijalnih davanja, pričaju njeni rođaci, planirala je da ovih dana renovira dom za šta je teškom mukom skupila novac.

(Kurir.rs/Blic, B.Bogosav, V.Z. Cvijić)

Kurir

Autor: Kurir