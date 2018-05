DIVLJAK ZA VOLANOM GA IZUDARAO METALNOM ŠIPKOM Kamiondžija pretučen na auto-putu!

Danijel Savić (30), vozač kamiona iz Kruševca, brutalno je pretučen prekjuče oko 14 sati na auto-putu Beograd-Niš, kada ga je vozač automobila beogradskih registracija krvnički izudarao po glavi i telu metalnom šipkom.

Savić objašnjava za Kurir da je napadnut u blizini benzinske pumpe kod Vrčina, na deonici puta na kojoj se trenutno izvode radovi.



Psovke i uvrede

Povređeni Danijel Savić foto: Privatna Arhiva

- Vozio sam srednjom trakom, koja je, pored zaustavne, bila jedina prohodna. Pošto su s leve strane puta bili poređani čunjevi, desna strana kamiona mi je zašla delimično u zaustavnu traku jer je to bio jedini način da bezbedno prođem pored radova. Nasilnik koji me je napao vozio je zaustavnom trakom, a kada je shvatio da ne može da me zaobiđe duž čitavog suženja, odlučio je da se obračuna - priča Savić za Kurir.

Povrede koje je kamiondžija zadobio po trbuhu foto: Privatna Arhiva

On kaže da je nasilnik, koji je bio izrazito krupan i star oko 30 godina, uspeo da ga pretekne na pumpi, a potom mu je svojim kolima preprečio put.

- Izašao je iz kola i krenuo prema mom kamionu sa metalnom štanglom u ruci. Čim je prišao, razbio je prozor na vratima kabine, a potom nastavio mene da udara po glavi i licu. Potom me je izvukao iz kabine na put, gde je nastavio da me besumučno udara. U jednom trenutku je stao, i uz brojne uvrede i psovke vratio se u svoj auto i odvezao u pravcu Niša - priča Savić, napominjući da tu mukama nije došao kraj.

Pozvao je policiju i Hitnu pomoć, ali se, kako tvrdi, posle sat vremena pojavila samo patrola iz Vrčina.

- Odmah su mi rekli da tu nema krivičnog dela, da je u pitanju narušavanje javnog reda i mira i da uzmem advokata i sam ga gonim ako to želim. Jedan od policajaca me je čak pitao zašto ne nosim sa sobom pajser da mogu da se branim - kazao je Savić i nastavio:

Tužiće državu

- Molio sam ih da zaustave kola napadača na naplatnoj rampi, da uzmu snimak incidenta koje su zabeležile kamere na pumpi, ali su mi oni kazali da nije u pitanju nezgoda, već svađa u saobraćaju. Tako su ga pustili da pobegnu. Ja sam uspeo da zapišem registarski broj, u pitanju su tablice sa TX, što znači da je verovatno u pitanju taksista. Planiram da zbog svega tužim državu.

Pozlilo mu u vožnji

Podlivi, masnice, ogrebotine Podlivi na licu, masnice i ogrebotine po telu Saviću su najpre sanirane u Domu zdravlja u Grockoj, gde su lekari napisali i izveštaj o povredama.

- Posle intervencije, krenuo sam put Kruševca, ali mi se ubrzo slošilo, pa sam morao da se zaustavim i zovem kolege iz firme u pomoć. Po dolasku kući, pregledali su me i lekari Zdravstvenog centra u Kruševcu, koji su konstatovali da sam zadobio više povreda - kazao je Savić.



MUP rasvetlio slučaj

Vozač identifikovan, uručen mu poziv za saslušanje Kurir se juče obratio MUP kako bi proverio da li je policija preduzela neke mere povodom incidenta u kome je povređen kamiondžija.

- Odmah po prijavi, policija je izašla na lice mesta i obavila razgovor sa oštećenim. O navedenim događajima je obavešten dežurni tužilac Drugog osnovnog tužilastva koji je naložio da se vozač putničkog vozila identifikuje i da se sasluša na okolnosti navedenog događaja. Policija je identifikovala pomenutog vozača i uručila mu poziv za saslušanje- rečeno je juče Kuriru u MUP.

