POTRESNA ISPOVEST BEOGRAĐANKE KOJU SU POKUŠALI DA OTMU LIBIJCI: Ponudio mi je 1.000 evra za seks! Videlo se da je pijan, a možda i drogiran

"Krenula sam u crkvu kada me je na ulici presreo muškarac i na engleskom jeziku me je pitao da li želim da vodimo ljubav. Kada sam ga odbila, on me je uhvatio za lakat i cimnuo me. Prestravila sam se, jer sam mislila da će me kidnapovati", ispričala je S. P. (41) iz Beograda, koju su juče oko 8 sati u ulici Vojvode Stepe na Voždovcu presrela dvojica Libijaca, a jedan od njih joj je nudio novac za seks i pokušao je da je ugura u svoj automobil.

Kako se saznaje, navodnu otmicu i seksualni napad sprečila je patrola komunalne policije, od koje je napadnuta žena zatražila pomoć, a Libijac, koji je bio u vidno alkoholisanom stanju, prilikom intervencije je gurnuo i udario J. S., komunalnu policajku.

"Išla sam ulicom kada me je presreo neki stranac. Pitao me je da li govorim engleski. Rekla sam mu da pomalo govorim i pitala ga kako mogu da mu pomognem. On me je onda pitao da li želim da budem sa njim i da li želim da vodimo ljubav. Rekao mi je da će mi za 30 minuta platiti 1.000 evra, a za 10 minuta 300 evra", prepričava S. P. dramu koju je preživela i dodaje:

Očevidac: Čula sam ciku i viku Žena koja je radila na trafici, čula je oko 7.30 časova da je nešto puklo. "Pomislila sam da je eksplodirala bomba, ali tada je iz belog automobila izašao muškarac, koji je bio vidno pijan, i počeo je nešto da mi priča na engleskom, pokazujući rukom na auto. Pogledala sam i videla sam da su mu pukle prednja i zadnja desna guma. Kako nisam mogla da se sporazumem sa njim, on je pozvao prijatelja, koji je ubrzo došao i pitao me za vulkanizera. Ubrzo su otišli, ali je nekoliko metara dalje nastala cika i vika. Samo što sam izašla iz trafike, ugledala sam policiju kako ih odvodi", ispričala je radnica trafike.

"Odgovorila sam mu: "No, no" i pokušala da mu objasnim da mene to ne zanima i da nađe nekog drugog, jer sam ja pogrešna osoba za to. Međutim, on me je uhvatio za lakat i jako me cimnuo", kaže ona.



S.P. dalje dodaje da je nekako uspela da se otrgne od napasnika, ali da se dodatno uplašila kada je primetila da iza njih sve vreme polako ide automobil.



"Taj njegov prijatelj je bio u autu i praktično nas je pratio. Bila sam sigurna da će me kidnapovati i uraditi mi nešto loše. Mnogo sam se uplašila. Na sreću, primetila sam malo dalje jednu ženu i krenula sam ka njoj, a napadaču sam rekla da je to moja prijateljica koja me čeka", priča S. P.



Kako kaže, u tom trenutku je naišla i patrola komunalne policije.

"Njih kao da je sam bog poslao! Kada sam ih videla, osetila sam neverovatno olakšanje i odmah sam im pritrčala. Ljudi su me saslušali i prišli su strancu. Kada mu je policajka zatražila isprave, on ju je jako udario u grudi. Tada sam pomislila da smo gotovi", ističe ona.

Libijci: Hteli smo da popravimo gume Dvojici Libijaca određen je pritvor do 48 sati i protiv njih je podneta krivična prijava zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kako se nezvanično saznaje, Libijci su u policiji negirali da su seksualno uznemiravali devojku i nudili joj novac za seks. - Oni su rekli da su im pukle gume na automobilu, pa su zbog toga zaustavili devojku koja je tuda prolazila i ponudili su joj novac kako bi im pomogla da nađu vulkanizera. Oni su rekli da je do nesporazuma došlo jer ne govore srpski. Takođe, oni su priznali da su bili malo nasrtljiviji u želji da devojci objasne svoj problem - kaže izvor.

J. S., napadnuta komunalna policajka ispričala je da joj se libijski državljanin najpre obratio na engleskom.

"Videlo se da je pijan, a možda i drogiran. Bio je agresivan. Iznenada se zaleteo ka meni. Udario me je ramenom u rame, a potom me je sa obe šake snažno udario u grudi. Od siline udarca sam se izvila unazad i tada smo ga kolega i ja savladali i stavili ga u naš auto", kaže J. S.



Ona dodaje da se tada u priču uključio i drugi Libijac, koji je sve vreme sedeo u automobilu.



"On je nešto razgovarao sa svojim drugom na libijskom i uspeo je malo da ga smiri. Napadač je pokušao da se opravda i sve vreme je isticao kako je njemu tata bio ambasador, ali nas ne zanima ko je čiji sin", kaže J. S. koja je nakon napada zbrinuta u Urgentnom centru.

(Kurir.rs/Alo, M.I., E.S./Foto: Profimedia,ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir