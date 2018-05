PETORICA MLADIĆA UPALA TAKSISTI U KOLA I SAT VREMENA GA MALTRETIRALA: Šutirali su me i udarali, držali su nož na mom stomaku, pa su mi ukrali dokumenta, mobilni i 13.000 dinara

Siniša S. (56), taksista iz Niša, pretučen je i opljačkan preksinoć u Bujmirskoj ulici u tom gradu.

Taksistu udruženja "Bros" napala su tokom vožnje petorica Roma koja su mu otela dokumenta, mobilni i 13.000 dinara. Agonija taksiste trajala je više od sat vremena.

Tortura u kolima

- Petorica mladića ušla su u moja kola kod katoličke crkve i zatražila da ih vozim u Ulicu Ivana Milutinovića. Odmah su počeli da mi prete, nisam ni stigao da im kažem da ne mogu svu petoricu da vozim. Razmenili smo nekoliko rečenica i pokušao sam da smirim situaciju - priča taksista Siniša S., koji nije želeo da ga fotografišemo.

On kaže da mu je na pola puta jedan od njih pokazao nož sa sečivom od oko 20 centimetara.



- Pitao me je: "Šta misliš šta ću da ti radim ovim nožem?" Mene je oblio znoj, ali sam izustio: "Pa, hajde da vidim šta ćeš s tim nožem?" Onda su u kolima počeli da me šutiraju, da me udaraju, u jednom trenutku sam osetio strašan udarac u uvo. Mnogo me je bolelo. Osetio sam hladnoću sečiva na levom delu stomaka. Rukama sam krio lice. Video sam kad mi je zasekao kaiš od torbice i osetio da mi je zacepao košulju i majicu. Dok su me udarala dvojica, ostali su krali iz auta što su mogli da ukradu i iščupaju - kaže Siniša S.

Šesti napad

Inače, ovo je šesti napad na taksiste iz "Brosa" u poslednjih mesec dana. Supervizor "Brosa" Dragan Radulović kaže da su u dva navrata fizički napadnuti taksisti, a u dva slučaja su im otete pare.



- Lokalni lopovi sednu pored vozača, daju pare vozaču i otvore vrata kao da će da izađu, a kad taksista izvadi novac da vrati kusur, oni na brzinu iščupaju pare iz ruku i daju se u beg - priča Radulović i kaže da se tome mora stati na put.

Serija napada u Nišu Otet još jedan taksista U Nišu se preksinoć dogodila još jedna otmica i pljačka taksista, a uhapšen je S. H. (20) iz ovog grada.

- Sumnja se da je S. H. sa šesnaestogodišnjakom i još jednom osobom, za kojom policija traga, taksistu dovezao do odredišta, prebacio ga na zadnje sedište, a on nastavio da vozi. Krenuli su ka Aleksincu, a potom su, kako se sumnja, taksisti oteli mobilne telefone, tablet i novac, više puta ga udarili i izbacili iz vozila - saopštila je policija.

