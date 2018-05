SAZNAJEMO: Rebrača uzela pasoš iz suda! Može da putuje u Ameriku

Vlasnica humanitarnog fonda koja je zbog zloupotreba osuđena na dve godine i 10 meseci zatvora može da ode gde želi, ali mora da se odazove pozovu suda ako do njega dođe

Bivša manekenka i vlasnica humanitarnog fonda za prevenciju raka dojke Katarina Rebrača, koja je nedavno osuđena na dve godine i 10 meseci zatvora zbog toga što je zloupotrebila novac koji su dobrotvori uplaćivali na račun fondacije, preuzela je američki pasoš, koji je skoro osam godina bio u depozitu suda, saznaje Kurir.



Rebrača je, podsetimo, presudom Višeg suda obavezana da u budžet Srbije vrati 22.584.000 dinara, za koliko je sud utvrdio da je prisvojila, a takođe je doneta i odluka da joj bude vraćen pasoš.

Mora da se odazove sudu

- Prilikom donošenja presude sud je ukinuo i meru zabrane napuštanja Srbije, jer je smatrao da su prestali razlozi za njeno trajanje. To znači da joj je data mogućnost da preuzme pasoš i da, ukoliko želi, negde putuje. Tako postoji mogućnost da ode u Ameriku jer tamo ima rodbinu - navodi sagovornik Kurira.

On podseća da je Katarina Rebrača tokom trajanja sudskog postupka više puta tražila da joj se vrate pasoši, ali sud to nije prihvatao.



- Presuda kojom je Rebrača osuđena na robiju nije konačna, odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe na nju, što će oni sigurno i da iskoriste. Ovaj sud ima mogućnost da kaznu preinači u veću ili manju, ukine presudu i naloži novo suđenje, ili da potvrdi odluku - objašnjava naš izvor.

Katarina Rebrača do tada će moći slobodno da napušta zemlju.

- I pored toga što ona, osim srpskog, ima i američko državljanstvo, ukoliko bude napustila zemlju i ne odazove se na naredne pozive suda ili na poziv za izdržavanje kazne ukoliko presuda bude potvrđena, za njom bi mogla da bude raspisana poternica - objašnjava sagovornik Kurira koje su mogućnosti pravosuđa da obezbedi prisustvo osuđene.

Negirala krivicu

Bivša manekenka, podsetimo, u pritvoru je provela nešto više od sedam meseci. Ona je bila uhapšena 7. aprila 2010. i na slobodu je puštena 15. novembra 2010, kada joj je sud i oduzeo pasoš i zabranio joj da napušta zemlju. Inače, tokom trajanja sudskog postupka ona je negirala da je prisvajala novac iz humanitarnog fonda i trošila na svoje potrebe i potrebe članova svoje porodice, ali sud tu odbranu nije prihvatio.

Ima američko državljanstvo

Otac joj živi u SAD Katarina Rebrača, podsetimo, osim srpskog, ima i američko državljanstvo. Njen otac navodno već dugo godina živi u toj državi. Na jednom od suđenja ona je čak rekla da je otac izdržava.

