PORODICA UHAPŠENOG ZORANA VASILJEVIĆA OPTUŽUJE POLICAJCE IZ ARANĐELOVCA: Pretukli ga u kući pred majkom i decom!

Ako je moj brat kriv neka robija, ali niko nema prava da ga tuče u svojoj kući pred decom, da dolazi u po noći, ne pokaže nalog. Mnogi zloupotrebljavaju pozitivne mere suzbijanja nasilja u porodici, tvrdi sestra uhapšenog Svetlana Vasiljević, koja je podnela prijavu protiv policajaca za zloupotrebu službenog položaja, zlostavljanje i mučenje.

„Mog brata su 16.jula ove godine, oko deset sati uveče pretukli pripadnici PS stanice Aranđelovac. Došli su službenim kombijem zajedno sa mojom bivšom snajom Slavicom Vasiljević, da odvedu njihovu maloletnu kćerku. Kada ih je brat pitao da li imaju nalog, zato što su ušli u kuću bez kucanja, odgovorili su mu psovkom i počeli da ga tuku pred decom. Vezali su ga lisicama i vukli do kombija. Sada je u zatvoru“ ovim rečima sestra uhapšenog Svetlana Vasiljević, opisuje šta se pre nekoliko dana događalo u selu Stojnik, nedaleko od Aranđelovca, prilikom intervencije dvojice policajaca.

Ona je podnela krivičnu prijavu Sektoru unutrašnje kontrole MUP i tužilaštvu protiv policijskih službenika Policijske stanice u Aranđelovcu zbog zloupotrebe službenog položaja, zlostavljanja i mučenja. Prema njenim rečima, brat je ranije osuđen na godinu dana zatvora zbog nasilja u porodici. Razveden je nekoliko godina. Te večeri „njena majka pozvala je bivšu snaju da dođe i uzme dete, koje je Centar za socijalni rad dodelio na starateljstvo“.

"Tako je krenula drama. Prilikom intervencije policajci su povredili i moju majku a mene je zvalo moje osmogodišnje dete da mi kaže da su ih pretukli. Došla sam iz inostranstva. U bolnici su napisali da se moj brat samopovredio, ali on to nikada nije rekao, čak je i rekao u drugom pregledu da ga je tukla policija. Kada sam tražila dokument u aranđelovačkoj bolnici o povredama nisu nam dali rekavši da „neće ništa da rade protiv policije“. Za povredu ruke moje majke nisu smeli da joj daju nikakav papir", priča Svetlana i naglašava da do sada ne znaju da li je obavešten Centar za socijalni rad, jer prilikom intervencije policije obavezno je prisustvo socijalnog radnika i psihologa. Brata su uhapsili i određen mu je pritvor od mesec dana.

"Povrh svega sudija je odbila predlog advokata da se uradi vanredni lekarski pregled. Moj brat je težak šećeraš. Ako je kriv ja ću prva da podržim da ode da robija, ali udarali smo u zid, ne znamo ni kako da ga zaštitimo. Dva dana kasnije sam napravila fotografije kada su ga dovodili u sud. Ako je ono nastalo od tumbanju u kombiju kako tvrdi policija, ja ne znam kako mu je onda koža na leđima pukla od udaraca pendrekom. Vezali su ga kao kera i vukli po dvorištu. Majku su takođe povredili“ kaže Svetlana.

Ona ističe da je „policija napisala da je brat bio agresivan i da je pored sebe imao teleskop, palicu“.

"Pa time teramo kučiće, lutalice ima ih po selu. Moj brat ima pedeset kg, težak bolesnik“, priča u čudu Svetlana, koja pozdravlja akciju države u borbi protiv nasilja u porodici, ali i kaže da ima i onih koji to zloupotrebljavaju, posebno u malim sredinama.

