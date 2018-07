STAKLOREZAC FILIP PRVI PUT PROGOVORIO POSLE STRAVIČNOG ZLOČINA U RESAVSKOJ: Ubio sam najboljeg prijatelja! ALI NE ZBOG NOVCA, EVO ŠTA SE DESILO!

Staklorezac Filip Gavranović (31), koji je optužen da je 3. novembra prošle godine u svojoj radnji u Resavskoj ulici u centru Beograda ubio prijatelja Nikolu Ostojića (36) danas je pred Višim sudom u Beogradu priznao zločin i rekao da se kaje zbog onoga što je učinio!

- Kriv sam što Nikola više nije živ. Družili smo se, prvo smo bili najbolje komšije a onda smo postali i najbolji prijatelji. Znate, bili smo jedan drugom prijatelji na koje čovek može da se osloni - ispričao je prvi put Gavranović od zločina koji je potresao Srbiju tvrdeći da je sve bio nesrećan splet okolnosti i da prijatelja nije ubio zbog novca, kako se to navodi u optužnici.

Kobnog dana, kako je rekao, čuli su se više puta i on je od prijatelja zaista tražio da mu pozajmi 2.000 evra. Kako je naveo, popodne su se sastali, Ostojić mu je novac dao a oni su kao i obično sedeli i družili se, uz rakiju i pivo.

- Moja supruga Ivana u međuvremenu je počela da me zove i da mi šalje poruke, Nikolu je to nervirao. Rekao mi je "zašto dozvoljavaš toj kosovskoj k...i da ti određuje šta ćeš da radiš, dokle ćeš da budeš papučar". Nisam mu to uzeo za zlo, jer znam da to nije rekao iz mržnje, već zbog alkohola. Na nesreću, Ivana je nastavila da zove, rekla je da će da dođe kod nas. Tada mi je on predložio da odemo iz kafića u moj lokal i dovršimo rakiju koju sam tamo imao dok je čekamo - ispričao je Gavranović zbog čega su navodno od i prijatelj te večeri otišli u staklorezačku radnju.

- Sedeli smo i pričali, on je počeo da me kritikuje kako sam radnju koja je u vlasništvu moje porodice od 1952. godine, odnosno još od moga dede, doveo u očajno stanje, govorio je kako ne održavam lokal, a onda je počeo da priča gadosti i da me proziva kako se deda prevrće u grobu na Lešću, jer planiram da izdam radnju. U nekom momentu mi je rekao čak i da je moj otac dovodio razne žene i svašta radio. Zamolio sam ga da mi ne pominje pokojnog oca, koji mi je umro na rukama. U tom momentu, pozvala me je Ivana i rekla da dolazi. Tada mi je Nikola dobacio kako sam pi..a i dodao "sad ćeš da vidiš kako ja vaspitavam svoju ženu i vas Beograđane", i tada mi je udario šamar posle kog sam pao sa stolice -ispričao je tokom iznošenja odbrane, staklorezac i bivši košarkaš.

Posle šamara, kako je rekao, usledila su još dva udarca a onda su se uhvatili u počeli da se rvu, izgubili su kontrolu i zajedno pali na pod.

- Nastavili smo da se pesničimo. Bio sam izbezumljen od straha, više nisam mogao da se kontrolišem. Znam da sam ga udarao dok nije ispustio ruke. Tada sam shvatio šta se desilo. Uhvatili su me panika i strah. Ne sećam se ni da li sam oprao ili obrisao ruke. Zvala me je supruga, rekao sam joj da ne dolazi u radnju već da ću je pokupiti malo niže - rekao je on.

Pred sudskim većem ispričao je da je nekoliko puta povraćao, da se svađao sa suprugom i da je samo razmišljao kako želi da bude sam.

- Sutradan sam tek shvatio šta sam uradio. Zvao sam Nikolinu suprugu Veru, išao sam sa njom da prijavimo policiji nestanak, čekao sam šta će da se dogodi sve dok me inspektori nisu pozvali u 29. novembar - ispričao je on.

Nikolina supruga Vera koja je prvi svedok saslušan pred sudom, potvrdila je da je ubica njenog supruga glumio prijatelja i učestvovao u potrazi, pre nego što je njegovo telo pronađeno u staklorezačkoj radnji.

- Bio je uz mene, bio je hladnokrvan, išao je sa mnom da tražimo Nikolu. Pitao je i kako mi je sin - rekla je udovica i navela da je brzo počela da sumnja da Filip ima veze sa nestankom supruga.

Kako je navela, kakda je pitala njegovu suprugu na osnovu čijeg je iskaza u policiji ubica navono i razotrkiven, kako to da kobne večeri ništa nije primetila na njemu, ona je navodno opisala da se te noći "Filip ponašao kao zver".

