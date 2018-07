UBO ME JE DVA-TRI PUTA! NIKO NIJE HTEO DA PRIĐE! PRITISLA SAM RANU IZ KOJE JE ŠIKLJALA KRV! Prvo jezivo svedočenje Anđele iz Niša koju je napao starac Blagoje! (FOTO)

Anđela Mitić (17) koju je mučki napao i izbo britvom vojni penzioner Blagoje Stojanović u Osnovnom sudu u Nišu u ponedeljak oko 12 sati, izašla je sa Dečije klinike.

foto: M.Smiljković

Tog 23. jula, ona je bila u sudu da opravda izostanak majke koja se parničila sa Stojanovičćem. On je u jednom trenutku ustao, prsnuo joj suzavac u

lice i zario bodež dva puta u vrat. Obilno je iskrvarila, ali su je lekari nekako spasli. Sada još preživljava traumu i uz pomoć lekova za smirenje, prebrodiće trenutno stanje.



Nju je danas 25. jula iz Dečije klinike izveo brat Dalibor.

foto: M.Smiljković



- On je ostavio štake i krenuo prema meni. Ja sam mislila da hoće nešto da mi kaže, da nešto poručim majci. U tom trenutku je izvadio sprej i prsnuo mi u lice, pala sam na pod suda, a on je pošao ka meni i ubo me dva ili tri puta. Bila sam apsolutno šokirana i mislila sam da me jako stisnuo na vrat. Ovaj advokat (Lazar Vujošević) i advokatica (Žaklina Mitrović) su mi pomogli. Bilo je još ljudi u hodniku i niko nije hteo da mi priđe. Onako ošamućena od suzavca, jako sam pritisnula ranu iz koje je šikljala krv - priča Anđela.



Anđela kaže da joj još uvek nije jasno kako su ga pustili da uđe u sud sa hladnim oružjem.

- Meni je jednom pištao biper od žice grudnjaka i nije mi jasno kako je mogao da uđe tako. Sreća je da sam ja bila tu jer je lako mogla mlađa sestra Valentina od 14 godina da dođe i nju da napadne. Ja sam sada sama sebi spasla život, sva sam se tresla kada se sve to desilo. I uopšte ne znam razlog zašto je

to učinio meni. Očigledno da se priprema na sve to - objašnjava ona i pokazuje ranu koju ima na vratu od uboda britve.

foto: M.Smiljković



Ona kaže da je dedu dva puta videla u životu.



- Deda je i ranije dolazio kod nas. Uznemiravao nas je. Lupao je na vratima, ali brat Dalibor ga je sprečavao da uđe u stan. Nije bio dobar čovek prema majci. Bio je vojno lice. Dok je čuvala njegovu ženu i njega stalno joj se drao, vikao. Ona je jednom reagovala i dala otkaz što je on teško podneo. Šta da kažem o čoveku koji je pre par godina pucao na nekog investitora. Zato mu je i oduzet pištolj. On je i jedan od faktora što nam se majka leči od depresije - priča Anđela kojoj je plan da upiše Medicinski fakultet ili kriminologiju.

Brat Dalibor: Dug prema Stojanoviću je vraćen

Prema rečima advokatice Blagoja Stojanovića, Žakline Mitrović, ovo vojno lice u penziji je od majke Tanje potraživao čak 3.300 evra, ali da to nije baš tako, svedoči Anđelin brat Dalibor.

- Majka je zaista dugovala 1.000 evra i to je vratila, po 100 evra mesečno, ali ne znamo odakle njemu cifra od 3.300 to stvarno ne bih znao - tvrdi Dalibor Mitić.



