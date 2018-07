ZORAN VERUJE SAMO MONASIMA SA FRUŠKE GORE: Bog mi je svedok da nisam ubio Jelenu

Zoran Marjanović (40), koji je optužen da je 2. aprila 2016. brutalno ubio suprugu, pevačicu Jelenu Krsmanović Marjanović (33), navodno je odlučio da poseti manastir Kovilj na Fruškoj gori kako bi od prozorljivih i mudrih monaha koji borave u tom manastiru saznao kakva ga sudbina čeka, nezvanično saznaje Kurir.



Marjanović, kom tek predstoji sudski proces, navodno je prijatelju ispričao da u ovoj svetinji namerava da potraži odgovore na pitanja koja ga muče.

- Ubistvo supruge, a zatim njegovo hapšenje i boravak u pritvoru Zoran doživljava kao tragične događaje, koji su zadesili njegovu porodicu. On ne misli da je to nekakvo prokletstvo ili crna magija bačena na njih, jer stalno ponavlja da veruje u boga i da mu je on svedok da nije ubio suprugu. Zbog toga misli da kao vernik treba da ode u manastir, porazgovara sa sveštenicima i pročita molitve - otkrio je za Kurir Zoranov prijatelj.

Predstoji mu borba

On kaže da po izlasku iz pritvora Zoran gotovo i ne komunicira s ljudima izvan porodice, viđa se samo s malim brojem prijatelja, pre svega da ne bi ugrozio ionako težak položaj u kom se nalazi.

- U pritvoru je proveo 10 meseci i najviše ga je ubijala neizvesnost. Pošto je pušten na slobodu, odahnuo je, vreme provodi s ćerkom Janom, ali je svestan da izlazak nije kraj njegove agonije i da mu borba tek predstoji - dodaje sagovornik Kurira.

S druge strane, kako kaže, plaši se da bi kontakt i razgovor s ljudima, u koje nema maksimalno poverenja, mogao dodatno da ga iskompromituje. Zbog toga je, navodno, odlučio da razgovara s mudrim monasima, koje je i pre pritvaranja obilazio i koji su mu čitali molitve i pomagali da prebrodi teške životne situacije.

Nije potpuno slobodan

Marjanović je, podsetimo, uhapšen u porodičnoj kući u Borči 15. septembra 2017. Tokom istrage, boravio je u pritvoru Centralnog zatvora i na slobodu je pušten 12. jula, pošto je Više tužilaštvo u Beogradu podiglo dopunjenu optužnicu protiv njega.

- Još uvek teče rok u kom odbrana može da dostavi prigovore na optužnicu, o kojima će odlučivati sud. Ukoliko oni budu odbijeni, a optužnica potvrđena, može se očekivati da mu na jesen počne suđenje - objašnjava izvor Kurira upućen u postupak.



Prema njegovim rečima, to što je osumnjičeni za ubistvo i pušten da se brani sa slobode ne znači da je on slobodan čovek.

- Uvek postoji mogućnost da bude vraćen u pritvor ukoliko se ne bude odazivao na pozive suda - navodi naš sagovornik, ali kaže i da mu nije zabranjeno da otputuje na Frušku goru.



Putovanja

Može da ide gde želi

Apelacioni sud, koji je 12. jula ukinuo pritvor Zoranu Marjanoviću, nije izrekao neku drugu meru koja bi značila zabranu njegovog udaljavanja iz kuće ili Beograda.

- Zoranu Marjanoviću nije oduzet pasoš, niti mu je izrečena mera zabrane napuštanja boravišta. To znači da može da ode ne samo u manastir u Srbiji već bilo gde gde on poželi, ali ima samo obavezu da bude dostupan sudu ukoliko ga on pozove - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da je samo njegov izbor to što od puštanja iz pritvora Zoran vreme provodi kao da je u kućnom pritvoru.



Činjenice

Manastir Kovilj

- prema predanjima, nastao je u 18. veku

- sačinjen je od zgrade i kokana

- bratstvo manastira Kovilj broji 30 monaha

- među monasima ima i stranaca

- svi rade na manastirskom imanju od oko 50 hektara

- u njega dolazi veliki broj ljudi da se ispoveda, ali i oni s duhovnim i psihološkim problemima.

