FILIP JE UBIO NAJBOLJEG PRIJATELJA, PA IZNEO NEVEROVATNU ODBRANU! Ove 4 stavke koje je izneo staklorezac su potpuno nelogične!

Staklorezac Filip Gavranović (31) ubio je na brutalan način svog prijatelja pekara Nikolu Ostojića (36) u svojoj radnji u Resavskoj ulici. Nakon više od devet meseci od zločina, prekjuče je to sam priznao pred Višim sudom u Beogradu da bi zatim, u jednočasovnoj odbrani izneo niz nelogičnosti iz kobnog dana.

Od prikupljenih dokaza nakon devetomesečne istrage, Više javno tužilaštvo u Beogradu u optužnici uzelo je u obzir materijalne dokaze iz staklorezačke radnje u kojoj se dogodio krvavi pir, veštačenje mobilnog telefona ubijenog koji je bačen da bi se zavarali tragovi, kao i rezultate psihološkog testiranja osumnjičenog Gavranovića, iskaze svedoka i najbližih.

Gavranović je pored priznanja krivice za ubistvo Nikole, izneo da svi ostali detalji optužnice “ne stoje”. Tom prilikom je svom svedočenju izneo nekoliko nelogičnosti o sukobu sa Nikolom, svom kretanju tog dana, ukljanjanju dokaza...

POVREDE: Kako nije povređen u tuči?

Nikola je Filipu pozajmio 2.000 evra kobnog dana. To je ubica sam rekao pred Višim sudom. Znao je da Nikola imao veliku količinu novca jer je planirao da otkupi lokal u kojem mu je pekara i da će mu ga, po ko zna koji put, pozajmiti.

Kako je Gavranović ispričao pred sudom, njih dvojica su se zatim, ispijajući rakiju, posvađali jer je Filipa zvala supruga Ivana, pitavši za taj novac. Prema njegovim rečima, Nikola mu je nakon vređanja i provociranja lupio šamar, da bi ga zatim udario pesnicom u donji deo vilice zbog čega je pao sa stolice. Nakon toga usledila je tuča po radnji koja se završila kobno po Nikolu. Postavlja se pitanje kako Gavranovićeva supruga nije primetila navodne udarce na suprugovom licu od čije jačine je pao sa stolice, kada je istog dana sa njom išao da zelenašu vrati novac? Ili supruga Nikole Ostojića, Vera, kada se zajedno sa njom hladnokrvno pravio da traži Nikolu? Da je Filip napadnut, ove povrede bile bi ključne u razotkrivanju svirepog ubistva koje je počinio, i to istog dana.

ORUŽJE: Kako se ne seća čime je ubio Nikolu?

Gavranović je u okviru svoje odbrane izneo i nelogičnosti o tome kako je Nikoli naneo kobne povrede prilikom tuče u radnji. Kako je ispričao Gavranović, Nikola je “u ruci imao nešto od alata, što ga je ubadalo po rukama”.

- Tada smo se uhvatili za revere, počeli smo da se rvemo po radnji, pesničili smo se na podu, došli do uskog prolaza kod WC-a, gde je pala neka kutija sa alatom, i pukla šolja ili lavabo, ne znam. Taj moj bes je trajao dva, tri, pet minuta, nisam mogao da se kontrolišem. Samo sam video da Nikola ne pomera ruke - ispričao je Gavranović.

Međutim, istragom je utvrđeno da je Nikola Ostojić umro od povreda nanetih oružjem. Naime, kako je ispričao izvor iz istrage, Filip je Nikoli zadao nekoliko udarca čekićem, posle kojih se on sapleo i pao. Gavranović je zatim uzeo poseban alat za sečenje stakla, čime mu je zadao smrtonosan udarac i rez od vrata prema stomaku. Presekao mu je glavnu arteriju i ostavio ga da iskrvari do smrti. Ubica je zatim uklonio tragove i zaključao radnju i otišao. To je Gavranović, po svemu sudeći, zaboravio.

Branilac optuženog Gavranovića zatražio je od sudskog veća da ukine pritvor njegovom klijentu. Taj predlog je sud odbio i za sledeće ročište, koje će biti naknadno zakazano, zatražilo dodatno neuropsihijatrisko veštačenje.

PRIKRIVANJE: Ako nije planirao ubistvo, kako ga je tako sračunato prikrivao?

Gavranović dalje govori i kako je otišao do stana gde se istuširao i popio tri, četiri leka za smirenje, da bi zatim sa suprugom Ivanom otišao da novac da zelenašu. On je tvrdio pred sudom kako je sve vreme bio “paralizovan i odsutan”. Međtim, izvor iz istrage prethodno je za “Blic” da je Gavranović odmah nakon počinjenog zločina bio toliko pribran da pozove Nikolinu suprugu Veru, kojoj je kazao da je zabrinut što mu se Nikola ne javlja na telefon i predložio joj da idu zajedno da ga traže u okolini naselja Starčevo u Pančevu. To mesto je izabrao zato što je Nikolin telefon hladne glave bacio u kontejner ne bi li prikrio tragove,. Telefon je kasnije završio na jednoj od deponija odakle je pokazivao signal. Bez imalo stida, ili kako bi možda skrenuo sumnju sa sebe, Nikolin ubica krenuo je u potragu za njim po šumama i močvarama u ovom naselju, vešto krijući četiri dana da se telo prijatelja nalazi u njegovoj radnji, u samom centru Beograda! Njega su policiji odala i dva detalja, to što mu je od trenutka Nikolinog nestanka radnja bila zaključana i automobil od kog se inače nikada nije razdvajao, stajao je danima parkiran ispred nje.

TAKTIKA: Kako funkcioniše čovek koji je konzumirao litar rakije, pet piva i četiri bromazepana?

Gavranović je nakon počinjenog ubistva, kako je ispričao, otrčao do stana gde se istuširao i presvukao krvavu odeću. Pored sveg popijenog alkohola pre počinjenog zločina, on je u svom domu popio i tri, četiri leka za smirenje, najverovatnije bromazepana. U međuvremenu se čuo sa svojom suprugom, sa kojom se dogovorio gde će je pokupiti kolima kako bi vratili novac uzet od Nikole njenom prijatelju.

Kada su se sklopile kockice, supruga ubice Ivana bila je i ključna u njegovom razotkrivanju. Naime, Ivana je trebalo da dođe do staklorezačke radnje, da bi Gavranović nakon ubistva počeo da vrda i promenio lokaciju.

Postavlja se pitanje kako je muškarac nakon pola flaše rakije i pet-šest piva i nekoliko bromazepana najpre sprao krv sa sebe, sklonio odeću i uspeo da sedne za volan? Stiče se utisak da bi alkoholisanost i uticaj lekova mogli biti taktika odbrane da se delo iz teškog ubistva "spusti" u rang običnog ili ubistva iz nehata.

