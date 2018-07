SLOBA JE VOLEO DA SLUŠA SINATRU, A LUKA BOJOVIĆ MI SE NIKADA NIJE ŽALIO NA ZATVOR: Ovako je ubijeni advokat Miša Ognjanović govorio o svojim poznatim klijentima!

Advokat Dragoslav Miša Ognjanović dve i po decenije vladao je sudnicama Srbije i celog sveta. Kako je govorio za medije, imao je teške slučajeve, ali pretnje nikada nije dobijao.

Naravno, nije računao dobacivanja porodica oštećenih u sudnici. Ognjanović je bio pravni zastupnik Slobodana Miloševića, Luke Bojovića, Ivana Pavlovića Ikera...

- Slučaj koji pamtim jeste ranjavanje Milje Vujanović, glumice i jedne od naših najlepših žena. Čovek koji je tog dana bio s njom u stanu ranio ju je u kičmu. Nakon tog događaja postala je kvadriplegičar. Inače, mogu slobodno reći da ga je ona sama pomilovala i spasla robije - govorio je naš renomirani advokat Ognjanović.

Dok je pričao o predmetu koji je doživeo emotivno, kazao je da nikada nije saznao zbog čega je Milja to uradila. Ostatak života provela je u invalidskim kolicima, nije mogla da pomera ni ruke ni noge.

- Šest punih godina zastupao sam Slobodana Miloševića, od toga četiri sa kolegom Zdenkom Tomanovićem. To je za mene bio zaista veliki slučaj. Milošević me je fascinirao svojom željom da ne brani sebe, već srpski narod. Danas se pokazalo da je imao sposobnost da predvidi sadašnju političku situaciju u Srbiji, ali i u svetu. Dok sam ga zastupao, jedino sam upoznao njegovu suprugu Miru, ali decu nikada nisam sreo - tvrdio je Ognjanović.

Miloševića je najviše pogađalo to što je povezivan s brojnim progonima i ubistvima, kao i navodnim pljačkama.

- Dakle, govorim o Miloševiću, o Slobodanu Miloševiću. Ne pričam o ljudima koji su nekada igrali nekakvu ulogu u toj partiji ili bili na nekim važnim mestima. Dakle, to su stvari koje su njega kao čoveka, koji je, ubeđen sam u to, pretendovao da bude po- šten, ali nije imao dovoljno izgrađen odnos spram javnosti, spram naroda. Mislim da je to bila greška, došao je u po ziciju u koju je na kraju došao - dodao je Ognjanović u intervjuu i otkrio da je Milošević u Hagu najviše voleo da sluša Sinatru.

- Voleo je da sluša ruske romanse i šansone. Voleo je svašta da sluša, voleo je dobru muziku, voleo je „Bitlse“ - dodao je poznati, sada već preminuli beogradski advokat govoreći za medije prošle godine.

Svoje izlaganje ovaj poznati advokat imao je i pred španskim sudom. Zastupao je Luku Bojovića, koji se trenutno nalazi u jednom od njihovih zatvora.

- Luka je osuđen na 18 godina zbog organizovanog kriminala. Pisalo se o teškim uslovima u zatvoru, ali meni ništa nije govorio. On je jak i stabilan čovek. Naravno da ga je pogodila smrt brata Nikole i oca Vuka. Do sada smo iskoristili sve pravne lekove na koje smo imali pravo. Kad se budu stekli novi uslovi, mi ćemo ih priložiti - kazao je Ognjanović u jednom od poslednjih intervjua.

