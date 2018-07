ARKANOV UBICA SAHRANJEN U TAJNOSTI: Telo Milana Đuričića Mikija dopremljeno u Srbiju:

Milan Đuričić Miki (47), koji je ubijen u sačekuši 25. aprila u Johanezburgu, sahranjen je danas na klubačkom groblju kod Loznice, tri meseca posle likvidacije, saznaje Kurir.



Kako nezvanično saznajemo, Đuričića su na večni počinak ispratili članovi najuže porodice i prijatelji, a u gradu nije bilo umrlica niti obaveštenja o sahrani kako bi se pogreb obavio daleko od očiju javnosti i medija.

Sveštenici na groblju

- Opelo je na groblju obavilo nekoliko sveštenika. Osim Mikijeve porodice i najbližih prijatelja, niko nije znao ni da je dopremljen u rodnu Loznicu, niti da će biti sahrane jer je porodica želela da se sve izvede bez medijske pažnje, koja traje od njegovog ubistva. Sahranjen je u novom delu klubačkog groblja, na kome, nekoliko metara dalje, počiva i njegov otac. Njegovima nije uopšte bilo lako jer su tri meseca živeli u neizvesnosti da li će i kada moći da ga isprate na dostojanstven način i u skladu s pravoslavnim običajima - tvrdi naš izvor iz sela Klupci.

Ubijen u "Interkontinentalu"... Željko Ražnatović Arkan foto: Shutterstock



Prema navodima izvora, u jednoj lozničkoj crkvi je pre izvesnog vremena služen i četrdesetodnevni pomen, iako se u tom trenutku Đuričićevo telo nalazilo u Južnoj Africi. Tom činu takođe su prisustvovali samo članovi porodice, rođaci i najbliži prijatelji.

Dali mu pomen

- Njegov dalji rođak je ispričao da su Đuričići u crkvi obavili sve kako naši običaji nalažu za četrdesetodnevni pomen. Tada nisu znali kada će telo biti dopremljeno u Loznicu i da li će uopšte moći da ga sahrane pokraj oca, koji je preminuo pre četiri godine - kaže izvor i dodaje da je postupak transportovanja tela pokojnog Mikija trajao tako dugo jer je došlo do komplikacija oko papirologije.



- Miki je u Južnoj Africi živeo pod lažnim imenom. I kada je ubijen, kod njega su nađena belgijska dokumenta, koja su verovatno bila lažna. Upravo zbog toga on nije odmah mogao ni da bude identifikovan. Kada je mesec dana od ubistva tamošnja policija uspela da ga identifikuje kao Milana Đuričića, navodno je došlo do problema oko njegove imovine u JAR. Navodno, sve što je tamo posedovalo vodilo se na to lažno ime - objašnjava naš izvor upućen u slučaj.

Kobni rafal... Milan Đuričić ubijen u džipu foto: Kurir



Podsetimo, Milan Đuričić likvidiran je 25. aprila u Johanezburgu, kada su na semaforu nepoznati napadači pucali na njega. Početkom maja MUP Srbije zvanično je potvrdio da se otisci prstiju ubijene osobe u JAR koje je Interpol prosledio Srbiji podudaraju s njegovim otiscima iz policijske arhive. To njegovu majku i dve sestre nije iznenadilo jer im se, kako su rekli iz šireg okruženja porodice, u danima posle ubistva javila Đuričićeva supruga, koja je živela s njim u JAR.



- Priča se da je prenos tela kočilo to što je Miki u JAR živeo pod lažnim identitetom, jer je kod njega pronađen belgijski pasoš - dodao je naš sagovornik.

Miran dečko iz Loznice

Pobegao u JAR pred presudu

Đuričić je u Loznici važio za "mirnog, tihog, povučenog" mladića. Kad je otišao iz grada, javnost je za njega saznala u januaru 2000. godine, kada je u hotelu "Interkontinental" u Beogradu ubijen Željko Ražnatović Arkan. On je kao saučesnik osuđen na 30 godina zatvora, a prema pretpostavkama, u JAR je izbegao 2006, kada se nije pojavio na izricanju presude, iako je do tada redovno dolazio na suđenja sa Dobrosavom Gavrićem, koji se nalazi u kućnom pritvoru u JAR.

Miki bio prva žrtva u krimi-ratu

Serija likvidacija Srba povezanih sa JAR

Đuričićevo ubistvo pokrenulo je niz likvidacija povezanih s južnoafričkim podzemljem. Nedugo nakon njegovog ubistva, 6. maja u Beogradu je likvidiran dvostruki agent Gorgija Darmanović Gorg, a samo dan kasnije u Kruševcu je ubijen Vojin Stanković Ždrokinac, sin Dejana Stankovića, nekadašnjeg legionara, koji je izvesno vreme živeo u JAR. Posle mesec dana na meti profesionalnog ubice našao se i Dejan Stanković. Ispostavilo se da su Ždrokinci i Darmanović bili povezani s južnoafričkim podzemljem, a da je Gorga likvidirao stariji Ždrokinac. Poslednja u nizu žrtava krvavog sukoba bio je Darko Kulić (46) iz Zemuna, prijatelj pokojnog Đorđa Božovića Giške. On je likvidiran u predgrađu Johanezburga, a sumnja se da je znao ko je u aprilu u istom gradu ubio Đuričića.

