ŠOKANTNE TVRDNJE NEBOJŠE TUBIĆA ŽAPCA: Legija je jednom pijan i drogiran napao komandanda policije!

Milorad Ulemek Legija (50), osuđen za ubistvo premijera Srbije, jednom je pijan i drogiran napao komandira policije, dok je bio na čelu „Crvenih beretki”!

Ovu šokantnu priču je za TV „Balkan info“ ispričao Nebojša Tubić Žabac (57), kontroverzni novosadski biznismen, koji je naveo da je sa nekadašnjim komandantom „Crvenih beretki” bio dobar prijatelj.

- Jednom je bio Legija pijan i drogiran, i dođe komandir policije Vranješ i počne Legija njemu da čupa činove. Kažem mu ja: „Ne možeš to da radiš čoveku koji je komandir u ovom mestu, radi svoj posao. Ionako si već u problemu, ne treba ovo zbog sebe da radiš.” On tu počne da plače, kaže: „E, moj Žaba, imam tri tunela ispred sebe, treba da uđem u jedan, a ni u jednom nema svetla.” To je bilo kad je već doterao cara do duvara, ja mu kažem: „Je*iga, trebalo je to ranije da razmišljaš.” Samo da je ćutao, da nije ništa radio, bio bi bog danas, šef policije. Ali spanđao se sa pogrešnom ekipom, navukli ga, zavoleo je laku lovu i eto - ispričao je Nebojša Tubić Žabac za TV „Balkan info“, a prenosi Fejsbuk stranica „Legende devedesetih“.

U šokantnoj ispovesti je naveo i da je Željko Ražnatović Arkan „stvorio” Legiju!

- Legiju sam upoznao kada je bila predaja Đeletovaca, tada je naređeno da se minira regrutni centar Erdut, a to su odradili Legija i Nenad Bujošević Rambo. Tajna operacija se zvala „Žirinovac“. Strane sile nisu smele da saznaju da se tad dva meseca sekao slavonski hrast i prevozio iz Hrvatske u Srbiju. To je srpska strana smatrala kompenzacijom jer je morala da preda Krajinu. Tad je bilo više ekipa, bio je Slobodan Medić sa „Škorpionima”, onda Arkan i Cope druga ekipa i Borovica i ja treća. To je bila žestoka seča. Tad je Legija non-stop bio tu. Arkan je tada rekao: „Dobar mi je ovaj pulen, biće nešto od njega.” Legija je sve slušao Arkana, koji ga je faktički napravio - ispričao je Tubić za TV „Balkan info“.

Legija nikada nije voleo da se oblači formalno, već opušteno, pri čemu je isticao svoje tetovaže, zbog čega su ga zvali Šareni, ispričao je jedan njegov prijatelj, prenose „Legende devedesetih“.

- Kada je pozvan na jednu svadbu, zamoljen je da dođe u odelu. On je to ispoštovao, ali buntovni šareni komandant je rešio da napravi foru, pa je ofarbao kosu pola u plavo, pola u crveno i došao takav. Naravno, čim je seo, skinuo je sako, zavrnuo rukave i ponosno pokazao tetovaže -ispričao je jedan Legijin drug.

Čuvao Šucinu udovicu, pa se oženio njome

Na Fejsbuk stranici je objavljena fotografija Aleksandre Ivanović (44), Legijine nevenčane supruge, sa venčanja sa Nebojšom Đorđevićem Šucom (28), dugogodišnjim vođom „delija” i članom SDG-a Željka Ražnatovića Arkana. Aleksandra, koju Legija odmila zove Aleks, tada je bila u sasvim drugačijem izdanju i jedva biste je prepoznali. Bila je crnka i znatno se promenila otada. Šuca je ubijen 12. oktobra 1966. pred svojom kućom u Zemunu, dok je parkirao „folksvagen pasat“. U sačekuši je u njega ispaljeno više od 20 metaka iz automatske puške, više metaka ga je pogodilo u glavu, a dva u vrat. Očevidaca nije bilo, a nepoznati napadači su nestali bez traga. Njegovo ubistvo nikad nije razrešeno. Posle njegove smrti, Legija je imao zadatak da pazi Šucinu udovicu i njenog sina. U međuvremenu, između njih se rodila ljubav i Legija se oženio Šucinom udovicom, sa kojom ima tri ćerke.

Prema navodima „Legendi devedesetih“, Branislav Nano Ivanović iz Berana je Legiju upoznao 1991. godine, kada je radio kao obezbeđenje Vanji Bokanu.

- Kada su se upoznali, tu je još bio i Baja Sekulić. Kako je Nano ispričao,

Legija je nakon toga imao neki obračun i ranjen je u ruku. Nano dalje priča kako je Legija posle otišao u Beograd, pa su tu ponovo pucali na njega kod Hotela „Palas”, ali se spasao akrobatskim skokovima. Nano je ispričao i za treću pucnjavu, kada je Legija vozio auto bulevarom, kad su u sačekuši na semaforu pucali na Bokana. Nakon tog atentata Legija i Bokan su otišli u Grčku. Bokan je ostao u Grčkoj, povremeno je dolazio u Beograd, ali nakon još jedne pucnjave otišao je u Grčku i tamo ostao do smrti. Legija je već početkom devedesetih otišao u Arkanovu gardu -navedeno je stranici „Legendi devedesetih“.

Takođe, upućeni ističu da je Arkan veoma cenio Legiju:

- O tome govori Nano kada je Legija imao udes u Sićevačkoj klisuri, u kojem je ozbiljno povredio nogu. Arkan je seo u auto i dojurio za sat vremena iz Beograda da poseti Legiju u bolnici.

