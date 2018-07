MAFIJA NE PRAŠTA! UBILI ADVOKATA DA POŠALJU PORUKU: Niko ne sme da sarađuje s Lukom Bojovićem!

Policija, u saradnji s BIA i Tužilaštvom za organizovani kriminal, traga za ubicom koji je u petak brutalno likvidirao poznatog beogradskog advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića (57), a istraga se vodi u više pravaca, koji bi trebalo da dovedu do naručioca, ali i izvršioca zločina.



Ubica, koji je imao kačket na glavi, u njega je ispalio sedam metaka iz automatskog oružja, a potom se vratio i "overio" ga sa još tri hica u glavu.

Krvava poruka

Izvor blizak istrazi otkriva za Kurir da određena saznanja do kojih se došlo u prvim danima istrage vode ka tome da Ognjanovića nije ubio nezadovoljan klijent ili neko s kim je imao lični sukob, već da je njegovom likvidacijom neko pokušao da pošalje poruku jednom od njegovih klijenata - Luki Bojoviću.



- Dragoslav Ognjanović je godinama zastupao porodicu Bojović i kao branilac i kao zastupnik oštećenih. Takoreći, bio je njihov porodični advokat, a s godinama je postao i njihov porodični prijatelj, neko kome su verovali i kad im je trebao neko da ih brani pred zakonom, ali i onda kad je trebalo da zastupa porodicu nakon što je ubijen Lukin brat, Nikola Bojović - kaže izvor Kurira i dodaje da su oni tokom godina izgradili i blizak odnos.

On navodi da poznanstvo porodice Bojović s poznatim advokatom datira još iz vremena kad je Ognjanović postao prijatelj s pokojnim direktorom Beogradskog zoo-vrta Vukom Bojovićem.



- Čak i kad je u februaru 2012. Luka uhapšen u Španiji, Ognjanović je bio u timu advokata i redovno ga je obilazio u zatvoru. U sklopu istrage, ne može da se zanemari činjenica da su u proteklom periodu likvidirani ljudi koji se smatraju bliskim Bojoviću - dodaje naš sagovornik.



Sve je, podsetimo, počelo ubistvom Lukinog rođenog brata Nikole, koji nije bio umešan u kriminalne poslove. Posle njega ubijani su Lukini saradnici, a među poslednjima na meti napadača našao se kum i porodični prijatelj Dragoslav Miloradović, koji nije bio deo podzemlja. Miloradović je, podsetimo, ubijen 28. maja ispred svoje auto-perionice na Karaburmi.

Isti potpis

- Ubistva Miloradovića i Ognjanovića, ali i Radeta Rakonjca 2014. nose isti potpis. Svi su ubijeni iz automatskog oružja, napadači su ostavili malo tragova i znali su navike žrtava. Interesantno je i da su svedoci ostali u životu, jer je Miloradović u momentu ubistva bio sa suprugom, dok je pored advokata bio sin Petar, koji je lakše ranjen u ruku - pojašnjava sagovornik Kurira.



Prema njegovom rečima, sumnja se da je motiv u oba slučaja bliskost, odnosno kontakt s Bojovićem.



- Sve ukazuje na to da naručilac ubistva šalje istu poruku - da niko ne sme da radi za Bojovića - zaključuje sagovornik Kurira.

Advokat Zora Dobričanin

Miša je bio veliki borac za ljudska prava

Zora Dobričanin Nikodinović, koleginica i dugogodišnja prijateljica brutalno ubijenog Dragoslava Miše Ognjanovića, kaže da je on bio jedan od najboljih advokata u Srbiji, bilo da je bio u ulozi branioca ili punomoćnika oštećenog.

- Omiljen kolega, gradska faca, šmekerica. Oni što sebi sada daju za pravo da govore loše o njemu ne mogu ni u mislima ni u najlepšim svojim snovima dostići ono što je postigao Miša - kaže Dobričanin Nikodinović i dodaje da je nedopustivo poistovećivanje advokata s klijentima:

- Mi branimo ljude sa imenom i prezimenom, ne branimo nikakve klanove, grupe, podgrupe, niti branimo dela za koja su optuženi. Koliko se puta desilo da u jednom predmetu branimo jednog klijenta, u drugom drugog, a onda u novinama vidimo da jednog svrstavaju u jednu a drugog u drugu kriminalnu grupu. To se nas ne tiče. Meni nikad nijedan klijent nije rekao "ja sam član te i te kriminalne grupe". Ona dodaje da je Miša bio veliki borac za ljudska prava:

- Bio je veliki borac za ljudska prava i prava klijenata, a neko je njemu odlučio da oduzme osnovno ljudsko pravo - pravo na život. I to u prisustvu deteta!