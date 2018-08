SIN MAKROA KOJI SEBE ZOVE LORD PODVODIO DEVOJČICU IZ KRAGUJEVCA: Prosituciju razvio kao porodični biznis! Maloletnica padala u nesvest od batina!

Sebastijan B. (23) i Šaban B. (31) iz Kragujevca, koji su sa još dvoje saučesnika primoravali maloletnicu (15) da se prostituiše, mesecima su je seksualno eksploatisali zbog navodnog duga njenog brata od 8.000 dinara, saznaje Kurir.

Inače, "mozak operacije", Sebastijan B. sebe zove Lord, a njegov otac je poznat u Kragujevcu kao makro.



- Njegov nadimak je Džej, a on se navodno ranije bavio podvođenjem devojaka. Prema nekim informacijama, protiv njega postoje prijave upravo zbog ovog krivičnog dela - kaže izvor Kurira.



Prema rečima našeg sagovornika, nesrećna devojčica je nakon šest meseca pakla skupila hrabrost i prijavila makroe policiji, koja ih je odmah uhapsila. Kako je žrtva ispričala u policiji, Sebastijan B. je početkom ove godine kontaktirao sa njom i tada je počela njena agonija.



- Moji roditelji su razvedeni, živim kod oca. Sebastijan je jednog dana došao kod mene i rekao mi da mu moj brat po majci duguje 8.000 dinara i da ja to moram da vratim umesto njega. Pokušala sam da mu objasnim da nemam novca, ali je insistirao da moram da "odradim" dug - navodno je ispričala

devojčica u policiji.

Nalazili joj mušterije

Petnaestogodišnjakinja je potom objasnila zbog čega je morala da pruža seksualne usluge za novac muškarcima. Istraumirana devojčica je detaljno opisala pakao prostitucije kroz koji je prošla, a naglasila je i da je tokom šest meseci imala desetak klijenata, mahom starijih od 50 godina, koje je morala da zadovoljava.



- Sebastijan je bio uporan, svakodnevno me je psihički maltretirao i ucenjivao me. Pretio je da će otići kod mog oca i da će mu ispričati svakakve gadosti o meni, kao i da će nam nauditi. On me je i tukao - rekla je oštećena i dodala da je posle pretnji i ucena, plašeći se za svoj život, ali i za život svoje porodice, pristala da ima seks s mušterijama koje je Sebastijan pronalazio.



- Prvo me je poslao u jedan stan kod Velikog parka u Kragujevcu. Tamo me je čekao sredovečni čovek. Kada me je video, odmah me je pitao koliko imam godina, a čim je čuo da nisam punoletna, odbio je da imamo odnos. Potom je Sebastijan našao nove klijente, ni sama ne znam koliko ih je bilo. Sećam se da je jedna od mušterija imala 68 godina i da je uspešni biznismen. Svi muškarci bili su mnogo stariji od mene - posvedočila je žrtva.

Prostitutka je "učila"

Kako saznajemo, osumnjičeni Sebastijan B. je angažovao i Anđelu P. (19), koja je takođe uhapšena, da "nauči devojčicu poslu".



- Anđela P. se navodno bavi prostitucijom od petnaeste godine i radi za Sebastijana, pa ju je zamolio da uputi maloletnicu u posao, odnosno da je nauči kako da se ponaša prema klijentima - kaže izvor i podseća da je u policijskoj akciji uhapšen i R. V. (20), dečko Anđele P.



- Moj pakao je trajao dva meseca. Nisam više mogla da trpim to iživljavanje, koje je postalo nepodnošljivo, pa sam se požalila rođaci, koja me je ohrabrila da odem u policiju i sve ispričam - kaže izvor Kurira i dodaje da je devojčicu pregledao lekar, koji je konstatovao da ima povrede od batina.



Fizička tortura Padala u nesvest od batina Žrtva Sebastijana B. ispričala je policiji i da se posle izvesnog vremena u priču uključio i Šaban B., pod izgovorom da hoće da joj pomogne da se reši Sebastijana.

- Šaban inače ima podeblji kriminalni dosije, a u zatvoru je boravio devet godina. On je maloletnici rekao da može da joj reši problem sa Sebastijanom, odnosno da će joj pomoći da izađe iz prostitucije. Međutim, on se zaljubio u nju i počeo je još više da je maltretira. Nije joj dozvoljavao da mrdne bez njega, tukao ju je svakodnevno, a jednom prilikom ju je toliko premlatio da se od batina onesvestila. Šikanirao je i njene drugove, koje je takođe fizički napadao, a nju je snimao tokom seksualnih odnosa i pretio joj da će snimak pokazati njenoj porodici - objašnjava naš izvor.





Određen im pritvor Prebačeni u ćeliju

Sebastijanu B., Šabanu B, Anđeli P. i R. V. je nakon saslušanja u tužilaštvu određen pritvor do 30 dana.

- Prebačeni su u zatvor u Petrovcu, a zatvorenici su ih navodno dočekali na nož, jer zna se kako takvi ljudi prolaze u zatvoru - kaže sagovornik. Brojke * 10 klijenata je imala devojčica

*5 mušterija policija je pronašla

*53 godine je jedan muškarac bio stariji od nje

