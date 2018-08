ZLA KOB ANTONIJEVIĆA: Aleksandar je poginuo na motoru, majka umrla kada je čula, ALI NI TU NIJE KRAJ TRAGEDIJI OVE PORODICE!

Aleksandar Antonijević (29) nastradao je u saobraćajnoj nesreći kod Svilajnca. Kada su Dobrili preneli stravične vesti, doživela je srčani udar. Aleksandru su umrli sinovi od tri i devet godina.

- Ugašen je mlad život! Imao je samo 29 godina. Nemam reči da opišem svoju tugu. Šta da kažem?! Bio je moj jedini sin. Imam dve ćerkice iz drugog braka. Acina majka Dobrila, inače moja prva supruga, preminula je nakon srčanog udara samo sat-dva nakon što su joj javili da je Aca nastradao.

Ovo je jecajući ispričao Momir Antonijević, rodom iz Subotice kod Svilajnca, čiji je sin Aleksandar u sredu nastradao u saobraćajnoj nesreći. On se vozeći motor zakucao u električni stub na putu u Bobovu kod Svilajnca dok je išao ka kući svoje majke Dobrile Simić, koja je živela u Proštincu.

- Čuo sam da ga je navodno jurila policija, jer nije imao registrovan motor. Znam da je dozvolu imao. Kažu da nije vozio mnogo brzo, ali da je, da bi izbegao automobil iz suprotnog smera koji mu je "isekao" krivinu, skliznuo na travu i udario u električni stub. Pozvali su Hitnu pomoć, ali on je izdahnuo pre nego što je lekarska ekipa stigla na mesto nesreće - priča Aleksandrov otac Momir.

On kaže da ne zna da li je sve to sudbina ili nešto drugo, tek ova porodica je pretrpela teške tragedije i to za veoma kratko vreme.

Aleksandrova oba sina rođena su sa drugim stepenom paralize. Jedan je 2016. umro sa svega tri i po godine, a drugi je pre samo dva meseca preminuo kao devetogodišnjak.

- Aleksandar je imao veoma teško detinjstvo uz majku koja, nažalost, je bila bolesna. Ceo život mu je bio izuzetno težak. Imala je psihičke probleme. Aca se oženio veoma mlad i ubrzo je dobio dvoje dece, ali su oba sina bila bolesna. Pamtiću ga po dobroti i osmehu. I pored svih nedaća koje su ga zadesile i tuge zbog nepokretnih sinova, koji su mladi umrli, uvek je bio nasmejan - kaže rođaka Antonijevića.

Aleksandar je sa suprugom Sabrinom živeo privatno u iznajmljenom stanu. Bio je nezaposlen, radio je za nadnicu, a pomagali su mu otac i ujak. On i njegova majka Dobrila danas će biti sahranjeni na groblju u Proštincu.

