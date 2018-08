UBIJEN PA SPALJEN? CINKARIO POLICIJI ILI SE UBIO ZBOG NESREĆNE LJUBAVI: Misterija smrti Crnogorca koji je pronađen UGLJENISAN u stanu u Beogradu

Rođaci preminulog Vasilija P. ispričali da je imao ljubavne probleme zbog kojih se ubio, ali se proverava i da li je on nameravao da policiji otkrije neke kriminalne radnje, zbog čega je i ubijen

Ugljenisani leš muškarca, koji je u subotu pronađen ispred lifta na petom spratu zgrade u Ulici Stanoja Glavaša u Beogradu, identifikovan je i, kako saznajemo, radi se o crnogorskom državljaninu Vasiliju P.



Kako Kurir nezvanično saznaje, rođaci preminulog muškarca, navodno, ispričali su policiji da je on imao porodičnih problema i da je to razlog njegove odluke da sebi oduzme život, ali inspektori i dalje proveravaju da li se Vasilije P. zaista ubio ili je on žrtva zločina.

- Rođaci su policiji ispričali da preminuli nikako nije mogao da reši poteškoće s kojima se u poslednje vreme susretao i da se zato ubio. Oni su se veoma potresli, a i dalje ne veruju šta je snašlo njihovog rođaka - navodi izvor Kurira.



On dodaje da policija još uvek ne isključuje mogućnost da je reč o ubistvu jer je, prema nezvaničnim informacijama, zapaljeni muškarac dan pre smrti u stanu u kom je živeo kao podstanar navodno pričao s policijom.

foto: Vladimir Šporčić

- Postoji verovatnoća da je muškarac čiji je ugljenisani leš pronađen u zgradi bio svedok neke kriminalne radnje i da je zbog toga ubijen. Moguće je da je nešto naslutio, pa prijavio policiji. Ne isključuje se mogućnost da je hteo nekoga da cinkari, što je druga strana saznala i odmah reagovala. Istraga je otvorena i svaki ishod je moguć - kaže izvor i dodaje da je sumnjivo i to što niko od komšija nije čuo jauk čoveka koji živ gori.



- Iako je muškarac buknuo u hodniku zgrade, niko od stanara nije čuo njegovo zapomaganje. Samo su osetili miris paljevine, zbog čega su pozvali vatrogasce. Zato se proverava da li je on možda ubijen, pa spaljen - kaže sagovornik.

(Kurir.rs/D.S./Foto: Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir