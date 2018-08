SASLUŠAN TAKSISTA KOJI JE VOZIO ALEKSANDRU PRE NEGO ŠTO JE SKOČILA U DUNAV: Ništa nije slutilo na tragediju...

U Novom Sadu vladaju muk i neverica zato što je njihova sugrađanka Aleksandra Božić (20) izvršila samoubistvo, a prijatelji i rodbina pale sveće i ostavljaju cveće na delu Mosta slobode odakle je skočila u Dunav.

Aleksandra je nestala u noći između petka i subote, a prema rečima očevidaca, devojka koja je odgovarala njenom opisu skočila je sa Mosta slobode oko dva sata posle ponoći.

Nakon dvodnevne pretrage Dunava, pripadnici specijalnih ronilačkih jedinica Žandarmerije pronašli su juče oko 19 sati Aleksandrino telo u vodi u Petrovaradinu, kod Udruženja ribolovaca "Šaran".

Aleksandru je iz centra grada taksista dovezao do autobuske stanice u blizini Mosta slobode.

Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je taksista saslušan tokom potrage za Aleksandrom i da je potvrdio da je do mosta dovezao devojku koja je odgovarala njenom opisu, ali da ni jednog trenutka nije pomislio da može išta sebi nažao da učini jer u to doba vikendom imaju puno vožnji na toj relaciji

"Mladi koji žive na sremskoj strani grada često se u sitne sate vraćaju kući, ali nemaju dovoljno para da plate vožnju do Sremske Kamenice, Ledinaca, Beočina i drugih mesta, pa samo siđu kod mosta i sačekaju autobus u željenom smeru", objašnjavaju nam u jednom novosadskom taksi udruženju uz napomenu da nema šanse da se bilo koji taksista zaustavi baš na mostu, kao što su počele da kruže priče po društvenim mrežama da se upravo to desilo i da je Aleksandra direktno iz taksija prešla ogradu i bacila se u Dunav.

"Nijedan profesionalni vozač ne bi stao na sred mosta i tamo pustio mušteriju da izađe napolje. To je nemoguće. Jedino ako je kvar na automobilu u pitanju, što ovde nije bio slučaj. A kolega nije mogao ni da nasluti da bi devojka mogla nešto sebi nažao da učini. Kaže da nisu razgovarali tokom vožnje, ali da mu to nije bilo ništa čudno. Stao je na stanici, naplatio vožnju, poželeo joj prijatnu noć i nastavio svojim poslom. To je sve i ispričao u policiji", kažu u udruženju taksista.

Aleksandra Božić biće sahranjena sutra u 15 časova na groblju u Petrovaradinu, a njeni prijatelji i rodbina počeli su da se opraštaju od nje i putem društvenih mreža jer je njen fejsbuk profil promenjen u memorijalni.

Niko od njih i dalje ne može da poveruje da je reč o Aleksandri za koju imaju samo reči hvale. O njoj pričaju da je bila vesela devojka, puna duha, te da je prošle godine upisala srpsku književnost na Filozofskom fakultetu, a pre samo mesec dana položila je i prijemni za Fakultet tehničkih nauka – Odsek saobraćaj i transport.

Nju su na Institutu za sudsku medicinu identifikovali otac i stric.

Kurir.rs/Blic/Z.Č./Foto: S.S.,Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir