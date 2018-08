NAJNOVIJA ODVALA ROBIJAŠA KRISTIJANA: Golubović prozvao otmičare dede Jelene Đoković: Molim silu pravosuđe da me konačno strelja!

Aleksandar Kristijan Golubović (49), koji u Zabeli služi zatvorsku kaznu zbog šverca droge, obratio se javnosti preko svog Fejsbuk profila i okačio audio-snimak u kojem je izneo mišljenje o nedavnoj otmici Milosava Radisavljevića (80), dede Jelene Đoković, supruge tenisera Novaka Đokovića.

Đokovići i oteti deka Milosav foto: Profimedia, Privatna Arhiva



Golubović, koji često komentariše dešavanja u Srbiji, od političke scene, preko kriminala, do rijalitija, ovoga puta je osetio potrebu da objasni razliku između njega i dvojice mladića koji su 26. jula u Ljigu oteli dedu Novakove žene. On je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što javnost kidnapere starca naziva kriminalcima i tako ih stavlja u isti koš s njim.

Odrekao se kuma

Čeda mi je bio potrčko

Na Kristijanovom Fejsbuk profilu juče se pojavio i demanti da je uhapšeni Miroslav Živković Čeda, učesnik rijalitija i telohranitelj poznatih ličnosti, koji je pljačkao cvećare, njegov kum.

- Čeda se javio preko Fejsbuka i zamolio je Kristijana da se upoznaju pošto mu je veliki idol. Istetovirao je na vratu Kristijanov logo s krunom i slovom K. Nije bio u obezbeđenju, kako se predstavljao, već je bio potrčko - navodi se na Fejsbuku.



- Gulim već dve decenije kazamata i stidim se što s takvim i sličnim kriminalcima delim kvalifikaciju, iako mi nikad kodeks časti ne bi dozvolio da bilo kome naudim, sem onima koji su zaista zaslužili da delić abnormalnog bogatstva, ilegalno stečenog, ćornem od tako loših, i to opet na neki mangupski način, a ne otimanjem ili prevarama - rekao je Kristijan.

Izvale Kristijana Golubovića x Jedan Pirke je morao biti ubiven, samo ako se deset ljudi rani

x Sudija Falkone je ubiven sa tonu dinamita

x Slomio mi je devijaciju nosne kosti

x Dizelaštvo u Beograd doveo sam ja, te zlatne lance, nakit i tako

x Vidim Beograđanku, gde sam prvi put povredio čoveka nožem

x Ovo je jedno ludilo od bezbroj ludila sastavljenih na jednom mestu

x Ovi mladi ljudi danas, oni nisu generacija, oni su degeneracija

Golubović, koji je u zatvoru od marta 2016, pošto je uhapšen u Crkvi Svetog Marka u Beogradu, u trenutku primopredaje 25 grama heroina, podelio je i jednu patriotsku lekciju.

Hiljade i hiljade sklekova foto: Dragan Kadić

- Ovi otmičari su udarili na rodno drvo poštenih heroja, na naslednike heroja, na trud, žrtvu i čast svoje i naše Srbije. Srbijo, opamećuj se napokon i pod hitno u rat protiv multimilionskih lopova, nenormalnih krimi-punoglavaca i celokupne degeneracije. Tretiram se kao gori kriminalac od otmičara đedova najvećih srpskih heroja. Molim silu pravosuđa da me napokon strelja kao crnu ovcu mojih krivičnih dela, koji su farsa, ili kao primer ovolike tuđe mizerije, s kojom me spaja samo jedna reč, a to je reč kriminalac - rekao je Kristijan, koji je pre nego što je završio iza rešetaka učestvovao u rijalitiju.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: Kurir,Profimedia, privatna arhiva, Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir