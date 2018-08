UKLETA KAFANA CARSKA OHOTA NA ADI HUJI! NOĆAS JE IZGORELA, A U NJOJ SU SE DEŠAVALE NAJSTRAŠNIJE SMRTI: Anastasija, Miloš, Nemanja, Zoran i Nenad izgubili su živote na istom mestu! DA SE NAJEŽIŠ

Na Adi Huji nešto posle 4 časova u potpunosti je izgoreo poznati restoran "Carska ohota" , a na istom mestu desile su još dve tragedije za svega nekoliko godina.

Poginulo troje mladih

Anastasija Stajić (16), Nemanja Antić (18) i Miloš Janković (20) utopili su se kad je 11. novembra 2014. godine u ranim jutarnjim satima kada je BMW sa šestoro mladih sleteo u Dunav sa šetališta na Adi Huji.

Troje putnika, među kojima je bio i Luka Višnjić (20), sin voditeljke Olje Bećković, uspeli su da isplivaju. S njim su se spasli i Milica Jokić (18), kao vozač Dušan Jovanović (19), kome je određeno policijsko zadržavanje.



Jovanović i Jokićeva su ostali nepovređeni, dok je Luki Višnjiću slomljena desna ruka, zbog čega je zadržan na odeljenju ortopedije Urgentnog centra.

Dvojica policajaca bili su gosti restorana „Carska ohota“ i jedini su očevici tragedije. Iako te noći nisu bili na dužnosti, spasli su tri života.



- Krenuli smo kući kad smo čuli zvuk automobila koji se približava, a onda videli farove BMW koji je išao pravo u Dunav! Nisam čuo škripu guma niti primetio da vozač koči. U sledećem trenutku čulo se kako uleću u vodu - kaže za Kurir Zoran Mirović, koji je juče saslušan u tužilaštvu.

U vodi se potom pojavila devojka, a za njom i mladić. Svi su, kako kaže, izronili na različitim delovima reke, a ljudi koji su se već okupili na obali uhvatili su se za ruke i formirali lanac kako bi ih izvukli iz Dunava.

- Sećam se da je mladić koga smo poslednjeg izvukli (Luka Višnjić, prim. aut.), inače krupnije građe, imao povređenu ruku i jedva plivao. Ušao sam u vodu i jedva ga izvukao, dok su drugi ljudi vukli mene - priseća se hrabri policajac.

Zoran Mirović je u međuvremenu otrčao do restorana i pozvao policiju i Hitnu pomoć.



- Kad su ga izvukli na obalu, Dušan je počeo da doziva Jankelu, vikao je da je u gepeku - priseća se Mirović.



Međutim, na reci se, kaže, više ništa nije videlo, a ni čulo.

- Došao je i ribar, koji je u čamcu pokušao da utvrdi gde je BMW, ali nije uspeo - rekao je Mirović.

Kum ubio kuma

Naime, decembra 2016. u istom restoranu kum je ubio kuma tokom ručka. Aleksandar Jovanović, koji je optužen za ubistvo Zorana Todorovića, priznao je da je u njega četiri puta pucao iz krateža.

Kuma, koji mu je krstio ćerku godinu dana pre nego što ga je ubio, opisao je kao „dobrog čoveka, ali preke naravi“.

- Zoran Todorović je pretio da će mi ubiti dete. Dolazio je kod mene kući, vadio pištolj na moju majku i brata. Taj pritisak je dugo trajao. Bio sam pod velikim stresom, sateran u ćorsokak - rekao je juče na početku suđenja Jovanović.

- Tog dana došao sam u restoran i prišao njegovom stolu. Zoran me je pitao: „Što si došao?“ Odgovorio sam mu: „Gde si, kume, došao sam da popijemo kafu.“Na to je on rekao: „Možeš samo da mi pop**iš onu stvar, evo sad ću da skinem gaće, pa možeš da se sagneš ispod stola.“

U tom trenutku izvadio sam kratež i zapucao dva puta u njega - ispričao je Jovanović. Todorović mu se tada obratio rečima: „Samo da preživim, detetu ću da ti odsečem glavu, j*baću ti dete“.

- Tada sam se vratio i pucao mu još jednom u glavu - priznao je Jovanović.

Mladić pretučen nasmrt

Nenad Vučković namsrt je pretučen pre šest godina u istom restoranu na Adi Huji, a slučaj je inače ove godine zastareo. Vučković je izašao iz lokala u trenutku kada su braća i njihov prijatelj tukli nepoznatu devojku i pokušao je pokušao da je zaštiti, ali su na njega nasrnula braća i pretukla ga gvozdenim štanglama.

Od zadobijenih povreda, Vučković je ubrzo preminuo u Urgentnom centru od izliva krvi u mozak.

Sleteo auto, ali srećom bez žrtava

Automobil koje je sleteo 9. januara ove godine oko 11:45 u Dunav na Adi Huji, izvučen je iz reke nakon nekoliko sati.

Kako Kurir saznaje, auto je bio parkiran dok su se u njemu nalazili muškarac (50) i devojka (26) a onda se iznenada pokrenuo i sleteo u Dunav.

Ona je prevezena u Urgentni jer se nagutala vode, a muškarcu je ukazana pomoć na licu mesta.

