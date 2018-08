OVO JE ZELENAŠ KOJI JE BRUTALNO PRESUDIO KUMU GOCE TRŽAN: Obogatio se u poslovima sa naftom, a evo šta komšije kažu o njemu

Mitar Vuković (66) iz Novog Sada ubio je kuma Goce Tržan Maria Trtića (28) pa potom presudio sebi.

- Na terasi kuće, policija je pronašla dva beživotna tela. Prepostavlja se da je Mitar prvo ubio Maria, pa onda izvršio samoubistvo. Na terasi je bilo puno čaura , na sve strane - kaže naš izvor iz vrha MUP-a.

Prema rečima meštana Đurđeva, Mitar Vuković se godinama unazad bavio zelenešenjem i pozajmljivanjem pod kamatom. On je, kako navode meštani, bio prijatelj sa ocem žrtve koji je vlasnik lanca prodavnica.



- Čika Nikola, Mariov otac i ubica Mitar često su zajedno sedeli u piceriji koju drži Mariov stric u centru sela. Svi u selu smo ubeđeni da je ovo ubistvo samo osveta neka od strane Mitra prema Nikoli, a da je jadan Mario koletaralna šteta - kaže jedan od meštana koji je želeo da ostane anoniman.

Vuković je nekada poslovao sa naftom i tako se obogatio. Komšije, nemaju nijednu lošu reč o njemu.



Kažu da se uvek kulturno javljao, svakog dana dolazio u kuću koju je poslednjih godina renovirao i od nje praktično napravio vilu. Inače je živeo uglavnom u Novom Sadu gde je imao stan.

Nije se ženio i nema dece.

Mario najmirniji čovek u selu



Meštani Đurđeva ne mogu da poveruju da je Mario ubijen.



- To je bio tako miran čovek da nema niko nešto loše za njega da kaže. Svi ga u selu i dalje zovemo „mali“ iako se nedavno i oženio. Taj mrava ne bi zgazio, a kamoli sa nekim da se posvađa. Iako je mogao da voza kola i da ih

menja kad god poželi, s obzirom da mu je otac najimućniji u selu, on to nikada nije radio. Vozi ista kola već deset godina - priča naš sagovornik i dodaje da se žrtva nikada nije isticala u društvu.

- Nikada se nije isticao kako je pun para. Zato niko ne može da nas ubedi, da je Mitar hteo njega da ubije zbog nečega što mu je on zgrešio, nego samo osveta ocu sa kojim je bio dobar. Da li mu je Nikola dugovao pare, ili su bili pre partneri u tom lancu trgovine, nismo sigurni. Ali, to je mišljenje nas meštana koji obojicu znamo. Najbolje da sačekamo šta će policija da kaže – dodaje naš sagovornik.

Kurir.rs/Slađa Stojanović

Kurir

Autor: Kurir