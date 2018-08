DEVOJČICA LETELA 15 METARA OD UDARCA! ŽANDARM JE POKOSIO U PUNOJ BRZINI! Porodica iz Iriga ne može da dođe k sebi nakon stravičnog udesa

Irižanka S. S. (11) za dlaku je izbegla smrt kada ju je na pešačkom prelazu u tom mestu pregazio J. K. (36), pripadnik Žandarmerije iz Rume. Njen brat Ilija S. (23) kaže da je devojčica zadobila teške povrede.

- Posekotine na telu su sanirane, a prošle nedelje je urađena i operacija noge zato što joj je slomljena butna kost. Lekari su nam rekli da će predostrožnosti radi ostati još jedno vreme u bolnici da bi pratili njen oporavak i da bi naučila da koristi štake. Prvih nedelju dana je bilo kritično i svi smo se plašili zato što je bila ćutljiva i neraspoložena, ali se sada hvala bogu oporavlja - priča nam potreseno Ilija.

Dodaje da je cela njegova porodica, majka, otac, brat (16) i sestra (15), pretrpela strašnu psihičku traumu, te da se nadaju brzom oporavku sestrice.

- Kako su nam rekli lekari, sestri sada sleduju terapije i rehabilitacija zato što ima prelom i povrede mišića i tkiva oko kostiju, a oporavak će trajati od šest meseci do godinu dana. Zbog toga neće moći u septembru ni u školu da krene. Bojimo se i psihičkih trauma, pa će po savetu lekara nakon izlaska iz bolnice morati da poseti i psihijatra. No, nadam se da ćemo i to prebroditi i da će ona izaći kao pobednik iz ove situacije i da neće imati nikakvih posledica. Mi se lagano oporavljamo od šoka, a nadam se da će uskoro i ona biti sa nama zdrava i vesela kao što je i bila - kaže zabrinuti brat Ilija.

On se priseća da se njegova sestrica kobne večeri oko 20.30 časova vraćala sa rođendana od jedne drugarice i da je nameravala da pređe magistralni put M21 kod Rimokatoličke crkve nedaleko od svoje kuće.

- Krenula je da pređe put na pešačkom prelazu nakon što se jedan vozač automobila zaustavio da je propusti. J. K. koji se kretao u istom smeru je tada počeo da obilazi zaustavljeni automobil ispred pešačkog prelaza i nije video moju sestru, te ju je u punoj brzini pokosio, a ona je od siline udarca odletela petnaestak metara dalje u kanal pored puta - prepričava nam ovaj strašan događaj brat povređene devojčice.

Ističe i da je to veoma opasna raskrsnica gde je pre nekoliko godina već poginulo jedno dete, pa su zbog toga nadležni na tom mestu postavili ležećeg policajca, znake upozorenja da tu prelaze deca, znak za ograničenje brzine na 40 km/h, a iscrtana je i puna linija na kolovozu kao znak zabrane preticanja.

Protiv žandarma krivična prijava i disciplinske mere.

U policiji su potvrđeni navodi Ilije S. o tome kako se desio ovaj incident.

- Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi policija će podneti krivičnu prijavu protiv pripadnika Žandarmerije J. K. (36) zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sumnja se da je on van službe automobilom naleteo na S. S. (11) koja je prelazila ulicu na pešačkom prelazu - kažu u policiji, a kako se nezvanično saznaje, protiv J. K. će u Žandarmeriji biti pokrenut disciplinski postupak.

