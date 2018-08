KURIR SAZNAJE! PRIVEDEN UČESNIK PAROVA: Devojka prijavila da ju je pretukao!

Milutin Radosavljević Mili priveden je danas nakon što ga je njegova devojka, takođe učesnica "Parova", Marijana Marković prijavila da ju je pretukao.

Kako saznajemo, Markovićeva se nalazi na dijagnostici.

Inače, Marijana i Mili su u emotivnoj vezi, a pre incidenta, Marijana je na Instagramu objavila zajedničku fotku sa Milijem i emotivni status.

"Na početku smo bili prijatelji, potom smo zaratili i postali neprijatelji, no međutim nekako spontano počele su da se javljaju emocije. Osećala sam da sam se zaljubila, ali nekako nisam bila sigurna, u nekim trenucima bih pomisljala da su mi emocije pojačane samo zbog toga jer sam u zatvorenom prostoru. Kako sam izašla, shvatila sam da ne mogu bez njega. Imam najboljeg dečka na svetu! Svaki dan me mazi, pazi, trudi se da budem najsrećnija žena i pored njega to jesam!!! Ahhhh gde si bio ranijeeeeeee, ali dobro! Volim te ljubaviii !", napisala je Marija Marković.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Instagram)

Kurir

Autor: Kurir