PRIJAVILA GA DA JU JE PRETUKAO U HOTELU JUGOSLAVIJA! Policija privela Milija iz Parova, devojku PREVEZLI U URGENTNI! (FOTO)

Milutin Radosavljević Mili, učesnik rijalitija "Parovi" i "Snajke", priveden je danas u policijsku stanicu Zemun, nakon što ga je devojka Marijana Marković (24), koja je takođe učestvovala u "Parovima", prijavila da ju je pretukao u hotelu "Jugoslavija", saznaje Kurir.



Kako nezvanično saznajemo, policija i Hitna pomoć su oko 14 sati intervenisali u novobeogradskom hotelu, pošto je devojka prijavila da je pretučena.

- Policiju je pozvala vidno uznemirena devojka koja je rekla da ju je dečko pretukao u hotelskoj sobi na Novom Beogradu. Ona je bila usplahirena, ponavljala je da je preplašena i da on lomi hotelski inventar - kaže naš izvor.

Dao izjavu policiji

Kada su policajci stigli u hotel "Jugoslavija", zatekli su učesnika rijaliti programa.



- Devojka koja je prijavila nasilje odmah je odvezena u Urgentni centar na ispitivanja, kako bi se utvrdilo da li ima unutrašnje povrede, pošto na njoj u trenutku kad je došla policija nije bilo vidljivih povreda - objašnjava izvor iz istrage i dodaje da je Mili priveden u policijsku stanicu da bi dao izjavu, nakon čega će biti odlučeno da li će ostati u pritvoru.



Inače, Markovićeva i Radosavljević su u ljubavnoj vezi, koju su započeli u rijalitiju, i to na venčanju Aleksandre Vasiljević i Vuka Đuričića.



- Vezu su nastavili i po izlasku iz rijalitija. Koliko je par imao ozbiljne planove za zajednički život, govori i činjenica da su odlučili da posete Marijaninog brata, koji je u zatvoru, i zatraže mu odobrenje veze - podseća naš sagovornik.

Kačili slike na Instagram

Marijana, koja je prijavila partnera za fizički napad, ranije je izjavljivala da voli Milija i da se nada da joj brat neće zameriti tu vezu. Inače, zaljubljeni par je samo nekoliko sati pre tuče postavljao fotografije na njegovom Instagram profilu. Na fotografijama se rijaliti učesnici mogu videti kako zajedno večeraju na obali reke i razmenjuju nežnosti.



Podsetimo, ovo nije prvi put da Milija optužuju za nasilničko ponašanje. Njega je bivša devojka Mirela Lapanović optuživala ga je za silovanje tokom rijalitija, a kasnije je tvrdila da ju je držao kao robinju. Kako je govorila za medije, jedva se spasla od Milija, a on je ove tvrdnje demantovao.

Ko je Mili Radosavljević?

Rijaliti igrač, prodavac parfema i robijaš



Milutin Radosavljević Mili proslavio se kao rijaliti učesnik. On je karijeru započeo u programu "Snajke", a učestvovao je u više sezona "Parova". On se predstavlja kao gradski mangup, Dorćolac. Navodno, neko vreme je živeo u Marbelji u Španiji, a tamo je zbog neprilika završio u zatvoru. Prema ranijim izjavama, izvesno vreme se bavio prodajom parfema. On je često isticao da ga je majka ostavila kao petomesečnu bebu i da ga je odgajio otac Rakac.