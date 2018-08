POTVRĐEN MONSTRUOZAN ZLOČIN! Otac silovao maloletnu ćerku, DNK analiza dokazala!

Protiv Živorada M. (60) iz Smoljinca kod Malog Crnića Više javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu zbog sumnje da je u maju ove godine silovao svoju maloletnu ćerku A. M. (16).



Optužnica je podignuta nakon što su DNK veštačenja potvrdila navode devojčice, koja je pre tri meseca prijavila oca policiji za silovanje.

Podsetimo, stravično zlostavljanje dogodilo se nakon što je Živorad pušten iz zatvora Zabela. On je tamo izdržavao kaznu zbog ubistva meštanina, a raniji otpust mu je dozvoljen zbog dobrog vladanja i bolesti.

- Prema navodima optužnice, on je u periodu od 10. do 12. maja silovao maloletnu ćerku, a pre toga ju je pretukao i ošišao. Devojčica je u to vreme bila sama sa ocem u kući, pošto je njena majka napustila dom zbog nasilja u porodici. Za krivično delo silovanja Živoradu M. preti kazna od pet do 15 godina zatvora - kaže naš izvor.

Nakon brutalnog silovanja, devojčica je pobegla od kuće kod prijatelja, kontaktirala s majkom i zajedno s njom prijavila oca. Živorad M. je brzo uhapšen i određen mu je pritvor kako ne bi uticao na svedoke ili ponovio delo.

(Kurir.rs/ J.I./ Foto: Kurir)

Kurir

Autor: Kurir