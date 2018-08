LEGAO JE PREKO MENE, NISAM MOGAO DA POBEGNEM! Užas na kupalištu u Banatskom Brestovcu! Tinejdžer silovao dečaka (13)

- Legao je preko mene. Nisam mogao nikako da pobegnem - ispričao je dečak S. I. (13), koga je, kako se sumnja, silovao srednjoškolac M. N. (17) pre četiri dana na kupalištu u Banatskom Brestovcu. On je posle užasa koji je preživeo rekao majci šta mu se desilo, posle čega je ona prijavila slučaj MUP. Predmet vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu, koje je naložilo da se urade analize odeće, kao i lekarski pregled mališana.

Meštani Banatskog Brestovca juče su mahom odmahivali glavom na informacije o napadu na dečaka koji se dogodio u njihovom komšiluku. U Parku prirode "Ponjavica", gde su se navodno odigrale jezive scene, juče u toku dana je bila samo nekolicina kupača. Na uređenoj plaži, sa četiri drvene "pečurke", napad se navodno dogodio kod četvrtog stola.

- Tog dana bilo je dosta dece na plaži. Njih dvojica su bili u manje-više istom, velikom društvu. Na kraju dana skoro svi su otišli, a M. N. je ostao, kao i S. I., čiji drugari su krenuli ka svojim kućama. Tada ga je M. N. napao i silovao - rekao nam je izvor blizak istrazi.

Srednjoškolac koji se sumnjiči za ovo delo navodno je pobegao iz Banatskog Brestovca i izgubio mu se trag. Za njega u komšiluku kažu da je povremeno pravio incidente u školi, kao i da dolazi iz problematične porodice. Navodno, roditelji M. N. su poznati policiji. Majka silovanog dečaka je unezverena posle svega što se dogodilo.

- On je onako sitan, dobar dečak... Uvek raspoložen. Baš mi je žao što mu se to dogodilo. Ne zna ni on još šta ga je snašlo. Uplašio se baš - rekli su nam poznanici S. I.

Kupalište gde se navodno dogodilo silovanje je uređena plaža u parku prirode, na levoj obali donjeg toka Dunava, između Omoljice i Banatskog Brestovca. Dolaze uglavnom meštani, porodice sa decom i đaci. Prilaz je ograđen, pa ne može da se priđe automobilima, već peške. Tako su i spornog dana dečaci došli na kupanje, koje se završilo događajem opisanim u krivičnoj prijavi.

Kurir.rs/Novosti

Kurir

Autor: Kurir