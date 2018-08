BEOGRAĐANKE UHAPŠENE U TIVTU: Hana i Huanita došle na letovanje, a ZAVRŠILE U ZATVORU!

Beograđanke Hana Bajević (37) i Huanita Todorović (37) uhapšene su u akciji tivatske policije nakon pljačke jedne kuće u naselju Gradiošnica.



Kako su preneli crnogorski mediji, devojke iz Srbije su upale u jednu privatnu kuću, iz koje su odnele novac i nakit.

- Hana i Huanita su uspele da obiju vrata i uđu u kuću. Nakon što su pretražile sve prostorije i ispreturale stvari, uspele su da pronađu 3.000 evra, kao i kutiju sa zlatnim nakitom veće vrednosti. Uzele su plen i išunjale se iz kuće - preneli su crnogorski mediji.

Nakon pljačke Hana i Huanita su nameravale da napuste Crnu Goru, ali su ih inspektori sprečili u bekstvu i uhapsili su ih.

- Njih dve se nekoliko dana pre provale došle u Crnu Goru, navodno na letovanje. Sumnja se da je pljačka bila tipovana, to jest da je devojkama neko pokazao kuću koju treba da obiju. Inače, devojke su pljačku izvele u stilu "pink pantera", ali su brzo raskrinkane i uhapšene - kaže naš sagovornik i dodaje da policija proverava da li su one same tipovale kuću koju su opljačkale ili su radile za nekoga.

Osnovni državni tužilac u Kotoru je Hani Bajević i Huaniti Todorović odredio zadržavanje do 72 časa, a na teret im se stavlja krivično delo teške krađe.

- Policija ih je uz krivičnu prijavu privela sudiji za istragu Osnovnog suda u Kotoru. On je u prisustvu branioca saslušao okrivljene i odredio im pritvor do 30 dana. Beograđanke su upućene u spuški istražni zatvor - pišu tamošnji mediji.

(Kurir.rs/ J.I./ Foto: ilustracija Vijesti/ Siniša Luković)

Kurir

Autor: Kurir