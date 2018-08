BADŽIN SIN OPLJAČKAO I KUĆU ŽIKE JAKŠIĆA!? Stojičić: Ceo proces je montiran, PODMEĆU MI DOKAZE zbog pokojnog oca! ČITAJTE U KURIRU

Vojislav Stojičić (38), sin ubijenog policijskog generala Radovana Stojičića Badže, koji se sumnjiči da je 8. marta opljačkao kuću direktora „Granda“ Saše Popovića i iz nje izneo sef s nakitom vrednim 100.000 evra, dovodi se u vezu i s pljačkom kuće Žike Jakšića, producenta i voditelja „Granda“.

Kako je pljačka kuće direktora Granda povezana sa pljačkom kuće producenta i voditelja Žike Jakšića, koji je to ključni dokaz koji Stojičića povezuje sa provalom u kuću na Bežanijskoj kosi, zašto on smatra da je ceo proces montiran i da su dokazi podmetnuti i kakve veze to ima sa njegovim ubijenim ocem, generalom Badžom...

foto: Kurir

foto: Kurir

