SAHRANIO SINA OD 2 GODINE, ŽENA MU UMRLA OD LEUKEMIJE, PA POGINUO NA MOTORU: Lazareva sudbina je tužna do srži, ćerkica ostala sama!

Bajker Lazar Nikić (39) poginuo je u saobraćajnoj nesreći u selu Vilovo kod Titela kad je, prema rečima porodice, motociklom naleteo na automobil koji je izlazio s parkinga. Nikić je od povreda zadobijenih u nesreći umro na licu mesta.

Prema rečima Lazarovih roditelja, on se tog dana, 8. avgusta, vraćao kući s posla.

- Otišao je do Novog Sada, vozio je kamion na popravku, a u povratku se dogodila tragedija. Nismo odmah saznali za to, tek nekoliko sati kasnije, kad je supruga otišla do Doma zdravlja, rekli su joj da je Lazar nastradao - priča Lazarev otac Milan Nikić.

On dodaje da je s Lazarom na drugom motoru bio njegov kolega N. M., koji je išao iza njihovog sina.



- Pretpostavljam da je on video sve, ali se još uvek nismo čuli jer je u velikom šoku - kaže otac.

Užasne tragedije

Lazareva majka Verona kroz suze objašnjava da je nesrećni čovek pre ovoga

imao dve užasne tragedije u životu.

- Pre četiri godine sahranio je sina Nikolu, koji je imao samo dve i po godine. Za te dve i po godine moje unuče je preživelo 12 operacija! Sve je to Lazar pregurao, a samo dve godine posle toga umrla mu je supruga od leukemije, tako da mu je ostala samo ćerkica Tamara (9). Ona mu je dala snage da preživi sve to, a sada je on nju napustio - plačući priča Verona.



Proputovao svet

Nikad nije imao udes

Prema rečima porodice, Lazar je obišao ceo svet jer je bio profesionalni vozač, a obožavao je motor.

- "Jamahu" na kojoj je nastradao kupio je pre dve godine i bio je član bajkerskog kluba. Vodio je računa o svemu, imao je punu opremu, nosio je kacigu, nije ludovao, već je uživao u vožnji. Nikad nije imao saobraćajnu nesreću - rekli su roditelji poginulog.



Prema njenim rečima, sina je tog kobnog dana ispratila na posao.

- I sada mi je ta slika u glavi, Lazar seda na motor i odlazi dok mu vičem da se pazi. Kad me je čuo, pokazao mi je pojas i viknuo: "Mama, ne brini", mahnuo je

i otišao - kaže naša sagovornica.

Ćerka ostala sama

Devetogodišnja Tamara za očevu smrt saznala je od rođaka koji je psiholog i koji je pomogao porodici da saopšte devojčici tragičnu vest.

- Ona nije bila kod kuće kad se tragedija dogodila, već kod druga. Kad se vratila kući, sve nas je izljubila, smejala se, a mi nismo znali kako da joj kažemo da oca više neće videti. Rođak joj je prišao i počeo da objašnjava onako kako bi dete to moglo da razume. Kad joj je rekao da je tata nastradao, samo je počela da plače, ne znamo kako će se dalje ponašati - kaže majka.

