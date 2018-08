MEDICINSKA SESTRA U UDESU KOD ŽITORAĐE IZGUBILA ĆERKICU (11) I MUŽA: Mnoge sam živote spasla, a svoje najmilije nisam...

"Zašto mora ovako, zašto moju Ninu... Što nisam ja nastradala, samo da mi je Nina dobro...", kaže kroz jecaje Svetlana Mitrović, čiji su suprug Dragan (39) i ćerka Nikolija (11) poginuli u strašnom sudaru na putu Jesenica-Žitorađa.

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u sredu kada se “pasat” u kojem su se prevozili sudario sa šleperom. Svetlana, koja se takođe nalazila u kolima, preživela je tešku saobraćajnu nesreću, zadobivši prelom ruke i neizbrisivu traumu.

- Ništa ne može da mi je vrati, ništa. Moja duša, zašto, Bože, zašto na ovaj način, zašto... Ništa nisam mogla da uradim da ih spasem, svima sam pomogla i mnoge sam živote spasla, njima nisam mogla da pomognem - govorila je, gušeći se u suzama, Svetlana koja je po zanimanju medicinska sestra.

foto: Biljana Roganović/Kurir

Zbog povrede u udesu jedna ruka joj je u gipsu a po licu su vidljivi podlivi i hematomi, ali je juče puštena iz bolnice u Prokuplju.

U dom ove ugledne porodice u selu Glašinac kod Žitorađe juče su stizali rođaci i prijatelji da izjave saučešće, potreseni neviđenom tragedijom. Nikolijin deda i Draganov otac Radisav, gušeći se od bola, plakao je i jedva pričao.

- Šta mi sad vredi, šta da kažem, kako da preživim ovu tragediju, prijatelju moj? Ovakve lepote ja da sahranim u ovim godinama. U njenih 11 godina ja da gledam da dete ide pod zemlju. Šta sam ti, Bože, skrivio da mi uzmeš ovakve lepote - jecao je Radisav. Sećao se kako mu je svako jutro počinjalo sa unukom.

foto: Biljana Roganović/Kurir

- Nije bilo jutra da me Nikolija ne pozdravi: “Dobro jutro, dedo, da li si pio kafu”. Bila je odličan đak, dete za primer, najbolje dete u okolini. Na svim takmičenjima prva mesta je osvajala. Pa ga je Bog nadario da ga uzme u 11 godina života. Pa kome je ona vodu zamutila, prijatelju moj? Kako ja to da preživim? Sad kada bi mogli živog da me zakopaju, da me nema, samo da ne vidim i ne gledam ovo. Kako ću ja to da preživim, kako ću ja moju decu da dočekam, ne znam - priča neutešni Radisav.

Do tragičnog udesa došlo je na putu od Jasenice ka Žitorađi. Dragan je pošao kolima po suprugu Svetlanu koja je medicinska sestra u Kliničkom centru u Nišu. Nikolija je tražila da pođe sa ocem. U povratku, desio se kobni sudar sa šleperom koji je, kako se može videti na licu mesta, po svemu sudeći prešao u suprotnu traku u kojoj je bio “pasat”. Prema priči rođaka, Svetlana je dremala na mestu suvozača i razbudio ju je potres u momentu sudara.

- Trebalo je svi da idu uskoro na dve svadbe. Kakve svadbe, sad sve u crno zavijeno. Umesto na svadbu, ona je u sanduku - priča kroz suze jedna od rođaka.

foto: Kurir

I za Dragana rođaci i prijatelji imaju samo reči hvale:

- Nije znao da stane, radio je svaki sekund, ceo dan, celu noć radi. Kao da je znao nešto da će da se dogodi pa da nadoknadi. Radio je u firmi u Prokuplju nekoliko godina, posle se bavio poljoprivredom - kaže jedna rođaka.

Iza njega su ostali Svetlana i sin Stevan (14), koji srećom nije bio u kolima. Šta im je ostalo, sve je crno - priča rođaka.

STRAVA I UŽAS NA MESTU NESREĆE

Na mestu udesa i juče su bili vidljivi jezivi tragovi strašne nesreće. Otkinuta vrata od “pasata” odletela su dvadesetak metara od druma. Volan iščupan, vazdušni jastuk koji je izleteo iz volana razbucan je i sav u krvi.

Na mestu nesreće vidljivi su i drugi delovi slupanog automobila.

Kraj puta - venac sa čituljom i slikama poginulog oca i ćerke.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir

Autor: Kurir