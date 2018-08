NEZAPAMĆENA PLJAČKA MENJAČNICE KOD BAČKE PALANKE: Sačekao da gazda izađe, pa ukrao 250.000 dinara i dao se u beg! Kad ono - pravo u ruke policiji!

Osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati

BAČKA PALANKA - N. R. (19) iz Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je učinio krivično delo razbojnička krađa.

Sumnja se da je, iskoristivši odsustvo vlasnika, ukrao iz jedne menjačnice oko 250.000 dinara i pobegao. Kada su ga vlasnici sustigli, osumnjičeni ih je odgurnuo i nastavio da beži, ali su ga, ubrzo, uhvatili policijski službenici.

On je zadržan u policiji, do 48 sati, po odobrenju javnog tužioca, a sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

(Kurir.rs/S.S./Foto: Ilustracija/Zorana Jevtić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir