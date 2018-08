ŽABAC ŠOKIRAO DETALJIMA IZ ARKANOVOG ŽIVOTA: Nakon seksa sa čuvenom Cecinom koleginicom mi je rekao samo jedno

Nebojša Tubić Žabac (57), kontroverzni biznismen iz Novog Sada ispričao je da je on prvi bio sa hrvatskom pevačicom Doris Dragović, a da je Arkan tada ludeo za njom!

Srpska javnost već je imala prilike da čita o simpatijama Doris Dragvović prema Arkanu. Naime, Doris je ludo volela pokojnog komandanta Srpske dobrovoljačke garde Arkana!

Izvori koji su bili upućeni u vezu između Doris i Arkana ispričali su kako je ljubav cvetala krajem osamdesetih, neposredno pre nego što su počeli sukobi u bivšoj Jugoslaviji.

Međutim, ono što do sada nije bilo poznato jesu detalji koje je Žabac ispričao za "Balkan Info".

- Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji seks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova - bez ustezanja je ispričao Nebojša Tubić Žabac.

Te priče je svojevremeno potvrdio i poznati estradni menadžer Vlada Perović, koji ih je često vidao zajedno.

- To je bila veza zasnovana na strasti, posebno kad je reč o Arkanu – tvrdi izvor i objašnjava:

- U to vreme on je često hvalio njene veštine u krevetu, dok je Doris bila zaljubljena kao šiparica. Bili su na ivici braka. Željko je još tada počeo da razmišlja o razvodu od tadašnje supruge Natalije - otkriva sagovornik. Doris i Željko krili su da su u vezi, ali su ipak izlazili zajedno, posebno u beogradske klubove „Nanu“, „Trozubac“ i „Mažestik“ - rekao je Perović.

Nije im se dalo

- Zahar i ja smo joj radili album, ali kada smo shvatili koliki je ona fašista, prestali smo da se družimo. Međutim, nastavila je da dolazi kod mene u „Dugu“, i to sa Arkanom. Vukla se po Beogradu s njim, a pričalo se da su bili u kres kombinaciji – kaže Perović.

Izvor kaže da se Arkanu i Doris jednostavno nije dalo.



- Frka u staroj Jugi još nije počela, ali već je bilo tenzija, pa za nju iz Splita nije bilo baš jednostavno da bude u vezi sa Željkom, koji je bio vođa navijača Zvezde. Arkan ju je često nagovarao da se preseli iz Splita u Beograd, a ona mu je odgovarala da će to učiniti čim se on razvede od Natalije – priča odlično upućeni sagovomik, i dodaje:- Doris i Željko su sve kontakte prekinuli kada je on 1990. uhapšen u Dvoru na Uni, a Hrvatska proglasila nezavisnost. Nedugo potom Arkan je osnovao „Tigrove“ i uključio se u ratna zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, a Doris se udala za vaterpolistu Marija Budimira i rodila mu sina Bornu.

Željko je 1993. upoznao Svetlanu Cecu Veličković i oženio se njom dve godine kasnije.

- Umeo je i pred Cecom povremeno da pomene Doris, šaleći se da je bila „čudo“ u krevetu, što je nju strašno nerviralo. Ipak, svi koji su se tada družili s njima znaju da je Doris mnogo više volela Arkana nego on nju – završava izvor.

Kurir

Autor: Kurir