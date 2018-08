ISPOVEST MAJKE TINEJDŽERA (15) IZ NOVOG SADA KOJI SE OBESIO O RADIJATOR: Čuli smo se pola sata pre tragedije! Ovo su bile Robertove POSLEDNJE REČI

Robert Mugoša (15), košarkaš iz Novog Sada, koji se u ponedeljak oko 19 sati obesio o cev radijatora u svom stanu, odneo je sa sobom tajnu zbog koje je odlučio da sebi oduzme život.

ulaz u Novom Sadu



Njegova iznenadna smrt šokirala je njegovu porodicu, ali i brojne prijatelje, komšije i drugare sa treninga. Svi za njega imaju samo reči hvale, a opisuju ga kao mladića koji je bio prepun planova za budućnost, a cilj mu je bio da zaigra basket u NBA ligi.

Nije me sačekao živ

Izabela Mugoša, Robertova majka, kaže za Kurir da je njen sin bio radoznalo dete i da je zbog toga ubeđena da se on nije namerno obesio o cev radijatora, već da je u pitanju nesrećni slučaj.

Roditelji razvedeni

Promenio prezime

Robertovi drugovi ispričali su da su Robertovi roditelji dugo razvedeni, a da je on pre mesec dana odlučio da se odrekne očevog prezimena i da uzme majčino.

- Bio je pomalo ljut na oca što je otišao u Nemačku i tamo započeo novi život sa drugom porodicom. To ga je tištilo, ali nije mnogo o tome pričao - kaže drug.



- Ubeđena sam da je i ovog puta samo hteo da vidi koliko je izdržljiv i da nije mislio da će doći do ovoga do čega je došlo - plačući kaže Izabela i dodaje da je u vreme tragedije bila na poslu.

foto: Privatna arhiva

- Pola sata pre mog dolaska kući čuli smo se telefonom. Rekao mi je da bi trebalo da uvede još jedan trening dok je na raspustu, jer kada krene u gimnaziju, koju je upisao, neće imati više vremena za treninge. Rekla sam mu da me sačeka, pa ćemo pričati. Mi smo bili drugari, pričali smo o svemu. Nažalost, nije me sačekao živ. Tu sliku nikada neću zaboraviti - jecajući priča majka.

Nije koristio drogu

I Robertovi drugari odbijaju da poveruju da je on namerno sebi oduzeo život.

- Bio je visok 187 centimetara. Kako je on mogao to da uradi, meni nije jasno. Mislimo da je hteo da radi vežbe izdržljivosti tako što se uhvatio za cev radijatora, pa da se tada desilo neočekivano - kaže Robertova drugarica.

Njegovi drugovi, kao i njegova majka, ističu da je on bio vrhunski sportista i da nikada u životu nije konzumirao drogu, niti pio alkohol.

Odmalena sportista

Osvajao medalje

Robert se odmalena bavio sportom. Prvo je trenirao džudo i osvajao medalje, a pre nekoliko godina je odlučio da se bavi košarkom.

- Pre nekoliko dana promenio je košarkaši klub. Njegovi drugovi iz kluba su juče otputovali u kamp na Zlatiboru, a i Robert je planirao da ide sa njima. Međutim, dva dana pre puta on je promenio klub, tako da je otkazao taj put - priča drug i dodaje da je on uvek bio nasmejan, pun života i elana.



- Zanemela sam kada sam u pojedinim medijima pročitala da je Robertova drugarica izjavila da je koristio marihuanu. Ne verujem da je iko to izjavio. Da je moje dete nešto koristilo, kako bi mogao da se bavi profesionalno sportom? Tražiću i da se urade toksikološke analize da dokažem da to nije tačno. On nije ni pušio ni pio. U glavi mu je bio samo sport - priča majka i dodaje da joj je jedino čudno što je tog dana kada se ubio ujutru otišao u park bez svog psa, koga je uvek vodio sa sobom.

