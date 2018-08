GORICU JE PRED ĆERKOM UBIO GROM! NEZAPAMĆENA TUGA U PROKUPLJU! Krenulo je nevreme, sklonili smo se ispod drveća, a onda PREKID FILMA!

Gorica Jevtić (55) iz Niša poginula je prekjuče kad ju je u šljiviku kraj prokupačkog sela Potočić udario grom, dok je njen suprug Radoslav (57), koji se u tom trenutku nalazio pored nje, teže povređen.

Nesreća se dogodila u trenutku kad su Jevtići brali šljive zajedno sa ćerkom Suzanom i još jednom rođakom. U jednom trenutku naišlo je nevreme, pa su se sve četvoro sklonili ispod drveća.

Onesvestio se

- Supruga i ja stali smo ispod jedne šljive, a ćerka i rođaka ispod druge. Počela je da pada kiša, ali smo znali da neće dugo i da je samo, kako se kaže, na oblak. Supruga je bila kraj mene. Onda je stravično zagrmelo i tu mi se prekida film jer sam se onesvestio - priseća se Radoslav, koji je noć proveo u prokupačkoj Opštoj bolnici "Dr Aleksa Savić", gde su mu sanirane opekotine po vratu i genitalijama koje je zadobio.



Kad se osvestio, na njegovom vratu nije bilo zlatnog lančića koji je nosio, pa se pretpostavlja da se od toplote otopio. Umesto lanca ostala je samo okrugla opekotina.



Ekipa Kurira zatekla je juče Radoslava kako leži u krevetu u porodičnoj kući, dok komšije, rodbina i prijatelji dolaze da se oproste od Gorice.



- Grom je direktno udario Goricu, a kako je bio kraj nje, i njega je malo zakačio. Blato je to, prenosi elektricitet. Da nije bilo njegove ćerke, koja je bila nedaleko do njih, ko zna šta bi bilo s njim - ispričao je komšija Jevtića, čiji je zet prvi pritekao u pomoć i pokušao da osvesti Radoslava.

Šok i neverica

Kako je šljivik udaljen oko kilometar i po od kuće, uspeli su da u traktorskoj prikolici uz pomoć komšija prevezu nesrećne Jevtiće do kuće, gde ih je preuzela Hitna pomoć.



U ovom kraju kažu da ne pamte ovakvu tragediju. Radoslavljev rođeni brat, koga smo zatekli u dvorištu, tvrdi da nikad nije čuo za nešto slično.



- To je sve zbog ovih naglih vremenskih promena i poremećene klime. Da tako grom pokosi Goricu, i to usred šljivika, to se ovde nikad nije dogodilo. Najteže je Radoslavu i Suzani, pred čijim se očima sve to dogodilo - dodaje on.

Ćerka nesrećne Gorice juče nije imala snage da išta komentariše za medije, već je samo kratko kazala da joj je majka radila u "Pčelici" u Nišu.

SAVETI Kako se zaštititi od groma na otvorenom - lezite na zemlju ili čučnite

- uđite u automobil ili neki objekat

- potražite sklonište u nekoj rupi ili jami

Šta nikako ne treba raditi - ne skrivajte se ispod drveta

- ne ulazite u objekte koji nemaju uzemljenje

- ako ste u grupi, razdvojte se

- ne koristite mobilni telefon

(Kurir.rs/Biljana Roganović/Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir