DETALJ SA SAHRANE TINEJDŽERA (15) IZ NOVOG SADA KOJI LOMI SRCE: U grob dečaka su položili ono od čega se nikada nije odvajao!

Na novosadskom Novom groblju juče je sahranjen Robert Mugoša (15), mladi košarkaš koji se prošlog ponedeljka nesrećnim slučajem obesio o radijator u porodičnom stanu.

U dečakov grob položena je i njegova košarkaška lopta, od koje se nije odvajao. Na poslednjem ispraćaju mladog Roberta, pored majke, bake i mnogobrojnih prijatelja, najviše je bilo njegovih drugova iz osnovne škole i gimnazije u koju je trebalo da pođe, kao i mladih saigrača.



- Ovo je nesrećan slučaj. Robert nije želeo da ga sada ispraćamo. Deca često gledaju šta drugi rade i mogu, pa požele da urade to isto. To je želeo i Robert - da isproba svoju izdržljivost. Ali ovoga puta tragično. Zato, deco, zapamtite dobro poruku koju vam je Robert poslao, ne isprobavajte nešto što ne možete, dišite duboko plućima, ne ronite da biste se nekome dokazali - rekao je, između ostalog, sveštenik pravoslavne crkve, koji je uz odobrenje vladike održao opelo jer je i njihov stav da Robert nije izvršio samoubistvo.



U nepreglednoj koloni ožalošćenih koja se kretala ka Robertovom grobnom mestu čuli su se samo jecaji.



- Ne možemo da se pomirimo s tim ni da poverujemo da te više nema. Kad smo saznali, nadali smo se da će nam neko reći da je to samo greška, da nas nisi ti napustio. Bio si prvenstveno dobar sin, drug, đak, košarkaš. Bio si spreman da pomogneš svima. Šta se desilo tog dana, to samo ti znaš. Ali jednog dana ćeš to podeliti sa nama. Nedostajaćeš nam i već nam nedostaješ. Zadao si nam zadatak da te čuvamo u srcima - oprostio se od Roberta razredni starešina.

