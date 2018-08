PUSTITE MOJU BOLESNU MAJKU NA SLOBODU: Bojana krvnički pretukla trojica siledžija iz Lazarevca, ali sud je u zatvor ekspresno poslao MAJKU I SESTRU prebijenog mladića zbog verbalnog duela sa policijom!

Lazarevčanin Bojan Pavlović (28) teško je pretučen pre dva dana u lokalnom naselju Veliki Crljeni, međutim lokalni sud je po ekspresnom postupku osudio i odmah poslao u zatvor njegovu bolesnu majku i sestru!

Sud u Lazarevcu osudio je, zbog verbalnog napada, na čak 50 i 30 dana sestru i majku Bojana Pavlovića, jer su se u afektu posvađale sa patrolom policije, kada su videle svog brata i sina prebijenog i krvavog. Bojana su, prema njegovim rečima, prebili Željko V.. sa ocem i dve druge osobe na parkingu ispred jedne lokalne kafane. Međutim, uprkos vidljivim povredama na glavi, Bojan je optužen da je napad i batine izmislio, dok su nadležni prihvatili tvrdnje sestre Željka V. da on u toku tuče nije ni bio na licu mesta!

Slađana Pavlović, pedesetogodišnja majka Bojana Pavlovića, sada u zatvoru čeka operaciju žlezde, a ogorčeni mladić se u šoku pita kako je moguće da je sud njegovu majku i sestru Bojanu ekspresno poslao u zatvor, dok su se, uprkos vidljivim povredama na njegovom licu, organi reda ophodili kao da se njemu ništa nije dogodilo.

Napad se desio u ponedeljak 20. avgusta neposredno posle ponoći. Bojan za Kurir priča da ga je Željko V., s kojim se od ranije površno poznaje, najpre kontaktirao putem Fejsbuka, sa obrazloženjem da mora da se vidi s njim u vezi, kako je rekao, nekih "hitnih" stvari.

- Tom prilikom mi je tražio broj telefona koji sam mu i dao. Pozvao me je i rekao da moramo hitno da se vidimo u kaficu "Pik" koji se nalazi u Velikim Crljenima. Ja sam tamo stigao oko 00.30, a na parkingu me je dočekao Željko sa ocem, i dvojicom meni tada nepoznatih ljudi. Pozdravili su se sa mnom ponudivši mi pice. Ja sam to prihvatio i seo za njihov sto. Konobar je odbio da me usluži sokom od jagode, uz opasku da služe samo žestoka pića, priča Bojan za Kurir.

On dalje navodi da su i Željko i ostali prisutni bili u vidno alkoholisanom stanju, zbog čega im je ubrzo prišao konobar i zamolio ih da napuste lokal zbog zatvaranja. Međutim, kada su izašli ispred kafane, usledio je podmukao napad.

- Prilikom izlaska na parking, Željko staje ispred mene i udara me pesnicom u predelu vrata, pošto sam se donekle izmakao iznenađen napadom. Pokušao sam da pobegnem, ali su me posle par metara sustigli i oborili na zemlju. Tu počinje agonija, udaraju me i šutiraju dok ih ja pitam "Zašto?".

Sva četvorica prisutnih su učestvovala u mom prebijanju, a tom prilikom su mi oduzeli telefon sa dve kartice, što sam i zvanično prijavio. Tuču prekidaju sestra Željka V. i njegova supruga, koje dolaze na parking vozilom "sitroen". Ja sam taj trenutak iskoristio i od prolaznika pozajmio telefon da bi pozvao policiju. Kada su nasilnici shvatili da sam obavestio pripadnike MUP-a Lazarevac, oni su otišli vozilom kojim je došla Željkova supruga. Ja sam jedini sačekao patrolu i dao izjavu, odnosno saopštio sam moja saznanja o napadačima, jer ih poznajem. Iz ambulante sam se javio majci i sestri koje su me sacekale kuci, priča Bojan za Kurir.

Njegov dolazak kući je međutim kod majke i sestre izazvao šok i revolt, da bi se na kraju slučaj završio njihovim hitnim privođenjem kod sudije za prekšaje i hapšenjem.

- Kada su me videle krvavog i izderanog, objasnio sam im šta se desilo. Rekao sam im i da je patrola uzela moju izjavu na licu mesta. One su posebno bile izrevoltirane činjenicom da me je ista patrola u ambulanti napala da sam izmislio ko me je tukao, i da su oni u usmenom razgovoru sa Željkovom sestrom došli do informacije kako su oni, u stvari, na "svirci" u Beogradu.

Sestra i majka su, ogorčene ničim izazvanim napadom na mene, otišle do Željka V. da ga pitaju šta se desilo, a tamo ih je zatekla i patrola, koju su Željkova supruga i majka pozvale. Tom prilikom je došlo do verbalnog duela između moje majke i sestre, sa jedne, i patrole policije i Vasića sa druge strane Tom prilikom oni lišavaju slobode moju sestru Bojanu Pavlović, a ujutru i moju majku Slađanu Pavlović, koja je otišla da se raspita za ćerku, navodi Bojan.

Posle susreta u Vasićevoj kući i hapšenja, Bojana i Slađana Pavlović su odvedene kod sudije za prekršaje, i po hitnom postupku kažnjene, navodi šokirani mladić.

- Mojoj sestri određuju kaznu od 50 dana zatvora, a majci, koja čeka operaciju žlezde 30 dana zatvora. Odmah posle presude njih dve su sprovedene u Požarevacki zatvor. Ja sam za pomoć morao da se obratim Urgentnom centru, i nakon pružene lekarske nege sam otpušten na kućno lečenje. Morao sam ipak da se još dva puta obratim istoj ustanovi zbog bolova i smetnji u predelu vrata, u vidu nemogućnosti pomeranja u nekim polozajima. Za šve sto sam izjavio spreman sam da se podvrgnem poligrafskom testiranju....a da li smeju ostali, pita se na kraju Bojan.

Kako Kurir saznaje, nasilnici su odranije poznati policiji i imaju krivični dosije, ali još nisu saslušani povodom prebijanja Bojana Pavlovića.

