STEFAN (19) OTIŠAO NA MORE DA UŽIVA, ZAVRŠIO U KOMI! Porodica u očaju čeka da se probudi: Izašao da prošeta sa drugom, ništa nije slutilo na NESREĆU!

Nakon neverovatnog spleta okolnosti koje su zadesile ovog momka, umesto da ga dočekaju punog utisaka sa odmora, majka Stefana i njegov ujak nalaze se u Podgorici i tokom celog dana očekuju da se mladić probudi iz kome i da se njegovo stanje poboljša.

- Stefanov otac je u inostranstvu, radi, nije mogao da ode dole, ali majka mu je u Podgorici sa svojim bratom, a mi u kući čekamo svaku informaciju i nagađamo šta se tačno desilo. Ni ne pitam šta je bilo tačno, najbitnije je da se to sve završi onako kako treba, da se on dete vrati, da dođe sebi. Svi trčimo dole na more, a evo vidimo šta nam se dešava – kaže mladićev stric.

Majka Slavica i ujak neprekidno su u kontaktu sa lekarima iz Kliničkog centra u Podgorici, ali i sa lekarima iz Srbije koji su se uključili u ovaj slučaj i pomažu porodici.

🎓🙄 A post shared by Stefan Novoselac (@stefannovoselac) on May 31, 2018 at 12:25pm PDT

- Stanje je i dalje nepromenjeno. On je još u komi, njegova majka i ja smo bili jutros sa doktorima, kasnije idemo ponovo, stanje je nepromenjeno, još uvek ništa ne znamo, čekamo da vreme učini svoje. Sigurno će ga naredna dva-tri dana pustiti da se budi, ako sve naravno bude u redu. On se ne sme transportovati za Beograd narednih par dana, dok se to stanje ne popravi, bar malo na bolje – kaže vidno uznemiren Stefanov ujak.

Prema informacijama kojima porodica povređenog mladića raspolaže, Stefan je sa drugom izašao u šetnju u toku koje ih je nepoznati mladić napao i isprebijao.

- Prema onome što sam čuo, od nekih ljudi iz Crne Gore, oni su momci izašli da prošetaju kejom i napao ih je onda lokalni siledžija. Udario je prvo Stefana, zatim je udario tog dečka koji je bio sa njim. Stefan je onda udario glavom o pločnik i je došlo do tih povreda. Oni su nakon toga završili u bolnici, a šta je bilo tačno ne znam – rekao je Stefanov stric.

Majka i ujak su u šoku povodom ovog događaja i isprva nisu mogli da veruju da se njihovoj porodici dogodilo ovako nemila stvar, ali sada najviše od svega žele da se Stefan produdi i bude onaj stari mladić iz Rume.

- Ovo što se dogodilo je neverovatno, ali istinito. I Stefanov drug je povređen, njemu je slomljena vilica, on je u Baru, u bolnici, ali ne znam više ništa o tome – rekao je ujak mladića.

A post shared by Stefan Novoselac (@stefannovoselac) on Aug 16, 2018 at 4:53am PDT

U Rumi se o mladiću mogu čuti samo reči hvale, jer nikada nije imao problema ovakve prirode niti ih je izazivao. Pošao je na letovanje da uživa sa društvom, ali nažalost u tome nije uspeo.

- On je dečko jako miran, staložen, njegovi profesori iz srednje škole stalno zovu da se raspitaju kako je, rado ga se sećaju iako je završio školu pre godinu dana. On je dete, otišao je sa drugom na more, oni su generacija, nisu se ni nadali ovome, a eto našao se neko da maltretira tu decu, neće oni da napadnu nekog ozbiljnog čoveka, nego tako decu - rekao je Stefanov stric koji ne krije ljutnju što se ovo desilo njegovom bratancu.

Porodica Stefana N. želela je da mladića transportuje za Beograd, kako bi se o njemu brinuli srpski lekari i kako bi bio bliži porodici, međutim to u ovom trenutku nije moguće. Celokupna porodica se angažovala kako bi na neki način pomogla da mladić bude što bolje zbrinut i kako bi se što pre oporavio.

- Išao bih dole, ali ni sam ne znam šta da radim, ne mogu svakako da mu pomognem, ali angažovali smo kumove iz Crne Gore i mnogo lekare da se uključe, da mu bude bolje, da pomognu. Šta će biti i kako će biti samo Bog zna, ali eto desilo se kako se desilo i ne daj Bože nikome. Hteli smo da ga prebacimo za Beograd, ali takav je slučaj da je to sada nemoguće, jer kažu lekari da zbog promene vazdušnog pritiska, ne zna se kako bi to uticalo na njega, pa da se ne bi stanje pogoršalo mora da miruje i da se ne pomera, ali smiruje me to što su mi neki naši lekari rekli da je dole u dobrim rukama - kaže stric koji pored telefona celoga dana čeka vest da se Stefan probudio.

Kurir.rs/Alo

Kurir

Autor: Kurir