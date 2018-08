MOJ DEČAK NIKOG NE BI POVREDIO! KAKO JE MOGAO TO DA MU UČINI! Bili smo u domu Srbina (19) pretučenog u Sutomoru u kom vlada MUK!

Postalo je teško razlikovati čoveka od krvoločnih zveri. Mladić koji je hladnokrvno i s velikom dozom mržnje udario mog unuka i poslao ga u bolnicu, gde se bori za život, može se nazvati raznim pogrdnim imenima, zasigurno bez greške. Ipak, cvet će mirisati koje god ime mu dali. Zar ne?



Ovako je za Kurir, umorno sedeći na kauču u dnevnoj sobi i sa štakom u ruci, počela priču Marica Novoselac iz Rume, baka Stefana Novoselca (19), koga je Petar Vojvodić (19) iz Bara u četvrtak ujutru u Sutomoru u Crnoj Gori udario pesnicom u glavu.

Bori se za život

Nesrećni tinejdžer je u stanju kome završio u barskoj bolnici, odakle je prebačen u Podgoricu. Sa Stefanom je u trenutku napada bio i njegov najbolji drug, kome je Vojvodić pesnicom polomio vilicu. Kasnije istog dana, barska policija uhapsila je Vojvodića. Brišući gorke suze s lica, Stefanova baka rekla nam je da je za incident u Crnoj Gori čula dan nakon što se dogodio.

- Moj dobri prijatelj, ujedno i komšija, pitao me je: "Marice, draga, jesi li čula šta se dogodilo našem Stefanu?" Celo telo mi se ukočilo, pa sam malo razmislila, ali nisam imala odgovor. Plašeći se onoga što sam mogla da čujem, odgovorila sam pitanjem: "Nemoj da me plašiš! Reci mi šta se desilo?" Potom je usledilo ono čega sam se plašila. Moj dobri komšija rekao mi je da je moj dragi unuk u bolnici i da mu je život u opasnosti. Eto, moj unuk je otišao na more i završio u komi - priča nam baka Marica i dodaje grcajući u suzama:



- Kako je mogao da uradi tako podlu, groznu stvar mom dečaku? Pa, on nikad nikog ne bi pipnuo, a kamoli povredio. Ovo je delo nesrećnog, rđavog čoveka, koji nema poštovanja i ljudskosti u sebi.

Porodica uz Stefana

Ona je zatim rekla da je cela porodica otputovala u Crnu Goru kako bi bila uz Stefana.



- Kuća je prazna. Majka Slavica i otac Nikola otišli su u Crnu Goru da pruže podršku našem Stefanu, da budu uz njega. S njima je i porodica dečaka koji je bio sa Stefanom u trenutku napada. On je, na sreću, dobro. Oni su jako povezani, nikad se nisu posvađali - priča Marica Novoselac.

Komšije

Stefan je prošao kao Sara Vidak

Susedi porodice Novoselac su za teško povređenog Stefana imali samo reči hvale. Oni su ovaj slučaj uporedili i sa situacijom u kojoj se nalazi Beograđanka Sara Vidak, koja je zbog lažnih optužbi uhapšena u Crnoj Gori.

- On je divno dete, vredno. Njegova majka poseduje kafić koji se nalazi ispred kuće i često je u njemu radio. Imao je mnogo prijatelja i nikad se ni sa kim nije svađao. Ne znamo šta se dešava s našim ljudima koji otputuju u Crnu Goru. Očigledno tamo svi dožive neku nesreću, dramu, tragediju. Pogledajte kao je prošla devojka Sara Vidak - tvrde susedi porodice Novoselac.

* 3 napadača uhapšena

* 2 mladića iz Srbije povređena



Hronologija Nije se probudio * Stefan je u četvrtak uveče sa drugom udarao boksersku krušku

* Prišla su im dvojica mladića i jedan od njih udario je Stefana i njegovog druga

* Od siline udarca Stefan je pao i lupio glavom o pod

* I pored glavobolje, vratio se u sobu da spava

* Ujutru nije mogao da se probudi, pa je drug pozvao pomoć

* Ubrzo su napadači uhapšeni

