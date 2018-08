KRIMINOLOG O PESMI KOJU JE FORENZIČAR POSVETIO UBIJENOJ JELENI MARJANOVIĆ: Šipka je sumnjiv, treba ga ispitati!

Boža Spasić, bivši operativac DB, smatra da bi nakon objavljivanja pesme i spota "Uzmi srce", koju je forenzičar iz Novog Sada Nenad Šipka posvetio ubijenoj pevačici Jeleni Marjanović (33), policija i tužilaštvo trebalo da ga ispitaju.



Pre dva dana je Šipka, direktor Centra za forenzička istraživanja (CFI), izbacio spot za pesmu koju je na predlog porodice ubijene pevačice otpevao u Jeleninu čast. Dirljivi stihovi posvećeni brutalno ubijenoj zvezdi "Granda" kod Bože Spasića su, međutim, probudili sumnju.

- Mislim da bi posle objavljivanja ove pesme policija i tužilaštvo trebalo da pozovu forenzičara Šipku da objasni neke stvari. Ovo nije pesma, ovo je ljubavni poklič, a veoma je interesantno da je peva neko ko Jelenu uopšte nije poznavao. Kada čujete stihove, shvatite da je to nešto što pišu ljudi koji su zaljubljeni, pa ostavljeni - kaže Spasić za Kurir.

Tužno Još jedan pevačicin rođendan

Jelena bi danas napunila 35 godina

Jelena Marjanović, koja je pre dve i po godine ubijena dok je trčala na nasipu u Crvenki, danas bi, da je živa, proslavila 35. rođendan.

Na grobu Jelene Marjanović juče nije bilo nikog, ali je samo grobno mesto delovalo vrlo uredno i održavano. Spomenik je bio čist, a u vazi je stajalo sveže cveće - šareni gerberi. U blizini groba sreli smo ženu koja svakog jutra dolazi na groblje Zbeg.

- Viđala sam pevačicinog svekra i neke devojke za pomene i Zadušnice. Velika je tuga, devojka je bila mlada, ostavila je malo dete iza sebe. Moj pokojni suprug je poznavao njenog oca i o njima je uvek imao samo reči hvale - rekla je žena iz Borče.

Prethodne dve godine porodica Marjanović izlazila je na grob i obeležavala ovaj dan koji su nekada sa radošću slavili. Tako je Zoran prošle godine, samo dve nedelje pre hapšenja, na supruginom grobu, dok je obeležavao rođendan, novinarima Kurira ispričao da veruje da je Jelenu ubio profesionalac, kome ona nije bila prva žrtva. On je na grobu ostavio i pismo i crtež male Jane, a prethodne godine je Jeleni simbolično doneo 33 ruže.



On ističe da ga stihovi pesme "Uzmi srce" teraju na razmišljanje.



- Podseća me na onog momka, Jeleninog simpatizera, što je dolazio na grob. Ne mogu da razumem da neko ko se bavi forenzikom peva pesme, pojavljuje se po Jutjubu, ne znam da li je harmonikaš ili pevač. Organi bezbednosti koji prate Jelenin slučaj trebalo bi da popričaju sa njim kako bi objasnio odakle toliko interesovanje za to ubistvo. On pokazuje neuobičajeno veliko zanimanje za nekoga koga uopšte nije poznavao - dodaje naš sagovornik.

Spasić tvrdi da je Nenad Šipka sve vreme svojim izjavama i papirima koje je slao tužilaštvu pokušavao da skrene istragu.



- Hvala bogu što policija nije uvažila nijednu njegovu rečenicu, a ni papire. On je ekonomista, ne poznaje temu, a predstavlja se kao neki ekspert. Svojim izjavama je skretao istragu i stvarao nejasnoće šta se zapravo dogodilo. Treba utvrditi da li je sve to radio po nečijem nalogu - kaže bivši operativac DB.



Psihijatar Ivica Mladenović kaže da je samo snimanje spota i pesme pokojnoj Jeleni, čiji je autor forenzičar, morbidno.



- To liči na želju za publicitetom. Ako sam ja forenzičar, snimanje spotova mi nije u opisu posla. Verovatno imamo osobu koja želi da uhvati deo slave od osobe koja je u centru pažnje. Ne bih se usudio da komentarišem dalje, ali ovo je vrlo morbidna priča. Čudno je da neko ko se bavi ozbiljnom profesijom sklizne u banalnost u vidu spotova i zaklinjanja na grobu - rekao je Mladenović.

Kriminolog

Zapanjen sam

Kriminolog Zlatko Nikolić rekao je za Kurir da je iznenađen transformacijom Nenada Šipke od forenzičara do pevača koji snima spot posvećen pokojnoj Jeleni Marjanović, naročito zbog toga što je Šipka radio na istrazi ubistva.

- Ovo što je uradio me donekle me je zapanjilo. Mislim da je tu reč o reklamiranju i nasilnom podizanju sopstvene popularnosti. Novinari mu u svemu tome, svesno ili nesvesno, pomažu, a on je, izgleda, posle te pesme dobio ono što je hteo - rekao je Nikolić.

