KAKO JE POČEO RAT IZMEĐU ŠARANOVIĆA I BOJOVIĆA: U obračunu klanova važi samo jedno pravilo - oko za oko, zub za zub

Za Baraninom Alanom Kožarom raspisana je međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije koja se sumnjiči za ubistvo Slobodana Šaranovića, nekadašnjeg "kralja kocke" nakon čije smrti je započeo krvavi rat između klanova u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj rat i dalje traje i u njemu je život izgubilo više od 12 osoba.

Poternica za Kožarom raspisana je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje vodi ovaj slučaj.

Šaranović je ubijen 11. marta prošle godine ispred svog stana u budvanskom naselju Dubovica. Ubice su crnim BMW-om prišle Šaranoviću s leđa i pucale u njega iz dva različita oružja. Policija je dan kasnije pronašla zapaljen automobil i automatsku pušku, koji su veštačeni.

Do saznanja da je Kožar organizovao ubistvo istražitelji su došli na osnovu određenih materijalnih tragova, koji ga nesumnjivo dovode u vezu sa zločinom u Dubovici.

Veruju da je to učinio po nalogu Luke Bojovića, vođe “zemunskog klana”, sa kojim je Šaranović bio u sukobu.

Porodice Bojović i Šaranović godinama su osvetnički nastrojene jedna prema drugoj i, kako istražitelji tvrde, u tom ratu stradalo je više osoba.

Slobodan Šaranović se teretio za ubistvo Nikole Bojovića, Lukinog brata, zbog čega je bio u pritvoru.

Luka Bojović je imao bliske kontakte sa ljudima iz crnogorskog podzemlja, a najbliži saradnik i prijatelj mu je bio Luka Đurović, koji je pre pet godina poginuo u saobraćajnom udesu kod tunela Vrmac u Kotoru.

Nakon Đurovićeve smrti, vođstvo nad barskim klanom preuzeo je njegov najbliži prijatelj Alan Kožar. Tako je Bojović od Kožara i tražio da likvidira njegovog ljutog protivnika.

Kako je počeo rat između Šaranovića i Bojovića?

Rat kriminalnih grupa koji skoro deceniju potresa Srbiju i Crnu Goru započeo je nestankom Slobodana Radonjića, kuma Slobodana i Branislava Šaranovića, krajem jula 2009. godine. Poslednji put je viđen kako ulazi u automobil Luke Đurovića, Bojovićevog glavnog saradnika u Crnoj Gori, i od tada mu se gubi trag, mada se veruje da je ubijen.

Posle nestanka mladog Radonjića, njegov otac Danilo i kum Slobodan Šaranović krenuli su u potragu, ali to ih je obojicu koštalo života. Naime, Šaranović je ubijen na Dedinju u oktobru 2009. a njegov kum Danilo nepune dve godine kasnije u Zemunu. Sa Danilom je tada ubijen i Dženan Ramović, njegov telohranitelj.

Posle ubistva brata, Branislav Šaranović je ponudio novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do naručioca likvidacije Slobodana Šaranovića. Nagrada nije uručena, ali je Šaranović za ubistvo svog brata okrivio Luku Bojovića i njemu bliske ljude. Krvna osveta je počela.

Kako je Luka bio "nedostupan" - prvo se skrivao, a zatim ga je u februaru 2012. uhapsila španska policija - prvi na listi za odstrel Šaranovića bio je Lukin brat Nikola koji je ubijen u aprilu 2013. godine. Ovim je poslata direktna poruka Luki. Šaranovićeva namera bila je da ljudi bliski njemu ubiju i Lukine najbliže saradnike Luku Đurovića i Filipa Koraća. Do toga nije došlo zahvaljujući srpskoj i crnogorskoj policiji koja je uhapsila Branislava Šaranovića, kao organizatora kriminalne grupe, ali i Sašu Cvetanovića, osumnjičenog za likvidaciju Nikole Bojovića.

Iako su osumnjičeni za ubistvo Nikole Bojovića bili u pritvoru, Lukina desna ruka u Crnoj Gori, Luka Đurović ipak je stradao pod sumnjivim okolnostima u septembru 2013. godine u saobraćajnoj nesreći u blizini Kotora. Đurović, koji je rukovodio “barskom” kriminalnom grupom, važio je za Bojovićevog više nego pouzdanog saradnika. Ovaj Baranin je stradao kada je njegova prijateljica Monika M. (18) izgubila kontrolu nad volanom pozajmljenog “poršea”, pa su po izlasku iz tunela sleteli u jarak i prevrnuli se. Upravo zbog svih tih okolnosti, nije se odbacila mogućnost da je neko “čeprkao” nešto u motoru automobila i tako doprineo Đurovićevoj pogibiji.

Mada su Lukini neprijatelji bili u pritvoru, 1. aprila 2014. godine ubijen je njegov bliski saradnik Rade Rakonjac u beogradskom kafiću “Mariki”. Prijateljstvo Rakonjca i Luke počelo je u Lukinoj mladosti, kada su obojica bili u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, kojom je rukovodio Željko Ražnatović Arkan. Da je Rakonjac još jedna žrtva u ratu Bojović - Šaranović, posumnjalo se jer je likvidiran nekoliko dana posle pokušaja ubistva Gorana Bojanića, člana suparničke ekipe.

Pritvor u Spužu, a kasnije u Beogradu, neke od osumnjičenih je po svemu sudeći spasao najgore sudbine. Međutim, to nije bio slučaj sa Daliborom Đurićem, koji je u septembru 2016. likvidiran hicem iz snajpera dok je šetao zatvorskim krugom. Đurić, koji je važio za visokopozicioniranog člana škaljarskog klana bliskog Luki Bojoviću, izdržavao dvogodišnju kaznu zbog iznude, a prema operativnim saznanjima upravo je on, po nalogu Luke Bojovića, u Beogradu ubio Branislava Šaranovića, njegovog kuma Danila Radonjića i Dženana Ramovića. Za pomaganje u ubistvu Đurića, crnogorsko tužilaštvo optužilo je Dejana Pavićevića i Miloša Trbu, ali naručilac do danas nije identifikovan.

Tri meseca posle tog ubistva, iz pritvora u Spuž izlazi Branislav Šaranović, u Beogradu optužen za organizaciju ubistva Nikole Bojovića. Ipak, slobodno se kretao samo tri meseca, jer ga je atetnataor ubio u martu 2017, ispred njegove kuće u budvanskom naselju Dubovica. Dugo nije bilo nikakvih dokaza koji bi potkrepili sumnju da iza svega stoji Bojović, sve do sada kada je za Kožarom raspisana poternica zbog sumnje da je upravo on ubio Šaranovića.

Posle Šaranovića, u Vranju je krajem septembra likvidiran i Jugoslav Cvetanović, brat Saše Cvetanovića, Nikolinog egzekutora. I u ovom slučaju veruje se da je to bila osveta “oko za oko, zub za zub”- tačnije “brat za brata”, ali materijalnih dokaza koji bi to potvrdili takođe nema. Sam Saša Cvetanović na suđenju je optužio Luku da mu je upravo on likvidirao brata.

Poslednja u nizu žrtava povezanih za Šaranovićem je Dalibor Despotović koji je likvidiran početkom februara ove godine u Beogradu. Despotović je svojevremeno radio u kazinu Šaranovića, a pre nekoliko godina je hapšen sa arsenalom oružja i pretpostavljalo se da je trebalo da likvidira Luku Bojovića i njemu bliske ljude. Za to međutim nije bilo dokaza, pa je osuđen samo za ilegalno oružje.

Nakon toga Beograd su potresle još neke likvidacije najbližih saradnika i kumova Luke Bojovića - likvidacija u parionici, u centru Beograda, a potom i ubistvo Bojovićevog advokata Miše Ognjanovića. Nijedno od ovih ubistava nije rasvetljeno, ali je jasno da rat protiv Bojovića i dalje traje.

