DOŠAO U SUMRAK NA GROBLJE ZBEG: Zoran Marjanović okačio MORBIDNU FOTOGRAFIJU sa Jeleninog groba! (FOTO)

Zoran Marjanović, suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović (33), koji je optužen za njeno ubistvo, okačio je na svoj Fejsbuk profil fotografiju s groba svoje supruge!

Zoran, kome preti 40 godina robije zbog teškog ubistva, juče je, na dan kada bi Jelena napunila 35 godina, promenio profilnu sliku na društvenoj mreži i time šokirao javnost. Naime, on je postavio selfi s groblja Zbeg u Borči, a u pozadini se vidi spomenik njegove supruge.

Iako Marjanović u sredu nije došao na groblje kako bi supruzi upalio sveću, kao što je to činio prethodne dve godine, odlučio je da na Fesjbuk stavi morbidnu fotografiju s groblja.

- U sredu u prepodnevnim satima je Jelenin grob obišla samo supruga Zoranovog brata Miloša. Brojne novinarske ekipe zatekle su je tamo, a ona nije želela da daje izjave. Sudeći po najnovijoj Zoranovoj fotografiji, moguće je da je on istog dana pred sumrak bio na groblju - kaže naš sagovornik.

Autor pesme "Uzmi srce"

Zoran se ne javlja prijateljima

Ljuba Stefanović, autor pesme "Uzmi srce", koju je forenzičar Nenad Šipka otpevao u čast Jelene Marjanovič, rekao je za Kurir da se sa Zoranom, inače svojim saradnikom i prijateljem, nije čuo od njegovog ulaska u "Zadrugu".

- Zvao sam ga te večeri, pričali smo, a on je ubrzo uhapšen. Otkako je izašao iz pritvora nije se javljao nikome od prijatelja. Razumem ga, verujem da ima svoje razloge - kratko je rekao Stefanović.



Psihijatar Ivica Mladenović smatra da je Zoran Marjanović ovom fotografijom hteo da pošalje poruku svojim pratiocima da je nije zaboravio.

- To je priča koja je već dve godine u medijima, a ovo je samo nastavak onoga što se dešavalo. On je njen rođendan na neki način hteo da obeleži i zato je podelio sa svojim prijateljima da ostaje uz suprugu. Sve ostalo bi bile čiste spekulacije. Da je to uradio neko drugi, možda bi bilo čudno, ali je Zoran ipak njen suprug - kaže psihijatar.

Jelena nagrađena posthumno

Nagrada je data Jani

Ljuba Stefanović primio je nagradu za životno delo, koja je posthumno dodeljena Jeleni Marjanović.

- Bio sam u žiriju festivala Majsko leto, pa me je direktor zamolio da nađem Zorana. Međutim, njemu nije imao ko da čuva Janu, pa sam ja primio nagradu umesto Jece. Sa Zoranom sam se dogovorio da je predamo Jani jer je tako ispravno, pa smo to i učinili - priča Stefanović.



Kriminolog Zlatko Nikolić misli da je Marjanović na ovaj način hteo da pokaže da je bio na groblju, iako ga mediji nisu tamo zatekli.

- On ima isuviše prostora u medijima, a želi da bude viđen i čuven, pa zato i koristi svaku priliku koja mu se ukaže. Mene ova fotografija od njega ne čudi, hteo je da pokaže da je bio na grobu, iako ga novinari nisu videli - rekao nam je Nikolić.

Zoran Marjanović jedini je optuženi za ubistvo pevačice, a pre nešto više od mesec dana izašao je iz pritvora Centralnog zatvora, u kome je bio 10 meseci. Optužnicom mu se na teret stavlja da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki usmrtio svoju suprugu Jelenu Marjanović. On je, podsetimo, prijavio Jelenin nestanak tog dana, a njeno telo pronađeno je sutradan u kanalu. Tokom petanestomesečne istrage najpoznatijeg zločina u Srbiji saslušano je više stotina ljudi.



