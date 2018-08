JEZIVA PODUDARNOST U SLUČAJU KANTRIMEN: Milićev dobio ćerku na godišnjicu Lukine smrti! Evo šta je rekla maćeha pokojnog Luke

Marko Milićev, koji je osuđen zbog izazivanja nesreće u kojoj je poginuo Luka Jovanović u julu 2014. godine, na treću godišnjicu udesa dobio je dete.



Treći osnovni sud u četvrtak je razmatrao Milićevu molbu za uslovni otpust, a tokom ovog ročišta saznalo se da je osuđenik, koji u Zabeli boravi od 2016, pre trinaest meseci sa suprugom Nadom dobio bebu!



- Marko Milićev je 21. jula prošle godine postao otac i nema mogućnost da održava odnos s bebom - rekao je advokat Predrag Vasović, koji je obrazlagao molbu Milićeva.

Bebu začeli u Zabeli

Neobična igra sudbine namestila je da se Markova ćerka, koje je začeto u ljubavnoj sobi požarevačke Zabele, rodi samo tri dana pre treće godišnjice stravične nesreće na Brankovom mostu u kojoj je Milićev "mini-kantrimenom" pregazio Luku Jovanovića.



- Svi su se zaprepastili kada su saznali da Marko i Nada imaju bebu, a još više ih je iznenadila podudarnost datuma. Milićev je Luku udario 24. jula, a njegovo dete se rodilo 21. dana ovog meseca. Kao da je neka viša sila namestila da on taj mesec i te dane večno pamti - kaže sagovornik i dodaje da je neobično i to što je i Petra, ćerka košarkaša Vlada Divca, doživela nesreću prošle godine, i to na dan kada je Jovanović preminuo.



- Snežanino ime se nakon nesreće dovodilo u vezu s "kantrimenom", kojim je Milićev pregazio Luku. Iako on nikada nije otkrio čiji je automobil vozio kobne večeri, kroz medije je provejavalo da taj auto ima neke veze sa Snežanom, a Bojan Jovanović, Lukin otac, ranije je ispričao da je Snežana Divac dolazila kod njegove supruge i imala želju da ih upozna, jer je sanjala Luku - podseća naš izvor i dodaje da se Petra Divac 26. jula 2017. sudarila s motociklistom i da je imala lakše povrede.

Neka je dete živo i zdravo

Sanja Jovanović, maćeha pokojnog Luke Jovanovića, prokomentarisala je juče za Kurir činjenicu da je mladić koji je usmrtio Luku dobio dete na isti dan kada ga je pre četiri godine pregazio na Brankovom mostu.



- Neka mu je dete živo i zdravo! - bilo je sve što je rekla Sanja, dok Lukin otac Bojan juče nije bio dostupan za komentar, pošto je u inostranstvu.

Pismo iz zatvora

"Kantrimen" nije Divčev

Marko Milićev nedavno je poslao Kuriru ekskluzivno pismo iz zatvora u kome je želeo da objasni da porodica Divac nema veze s "kantrimenom", ali da i dalje ostaje pri stavu da neće otkriti ko je vlasnik.

- Osećam moralnu obavezu i želim jasno da kažem da porodica Divac i ostale osobe kojima se u javnosti licitiralo nemaju nikakvu vezu, odnosno dodirnu tačku bilo sa mnom, udesom ili vozilom. To odgovorno tvrdim - poručio je Milićev.

