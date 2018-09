IZAŠLA NA ULICU, IZVADILA PIŠTOLJ I PUCALA: Evo zašto je penzionerka ubila investitora u Bulevaru! Policija je UHAPSILA DOK JE SPAVALA!

Stojanka Stojanović (70), zvana Coka, iz Beograda uhapšena je juče ujutru oko 7.50, zbog sumnje da je u Bulevaru kralja Aleksandra hicima iz pištolja ubila Zorana Trifunovića (59). Stravično ubistvo dogodilo se usred bela dana ispred jedne auto-perionice u blizini Cvetkove pijace, najverovatnije zbog sudskog spora oko zemljišta koji su osumnjičena i ubijeni imali.



Telo ubijenog muškarca, koji je navodno bio građevinski investitor, pronađeno je na Ulici Vučićev prolaz, dok je osumnjičena uhapšena u Ulici Olge Jovanović, udaljenoj oko 100 metara. Hitna pomoć je brzo stigla na mesto zločina, ali je mogla samo da konstatuje smrt.



Tri hica



Kako nezvanično saznajemo, u Trifunovića je ispaljeno je tri hica iz pištolja, od kojih su ga dva pogodila.

- Jedan metak ga je pogodio u vilicu, pa je izašao kod slepoočnice, dok ga je drugi pogodio stomak. Ubistvo je snimilo nekoliko kamera i ti snimci će se koristiti u daljoj istrazi - rekao je izvor Kurira, upoznat sa slučajem.

On je dodao da je osumnjičena za ubistvo žena koja nije bila u srodstvu sa ubijenim.

- Oni su imali neki sudski spor oko zemljišta na kojoj je kuća osumnjičene Stojanke. Inače, ona se nije opirala hapšenju i delovala je kao da ništa ne zna. Nakon zločina je otišla u kuću i sakrila pištolj, presvukla se i legla u krevet. Njen sin, sa kojim inače živi, navodno je spavao u to vreme. Kada je policija zakucala na njena vrata, navela je da ne zna šta se dogodilo. Međutim, pretresom stana pronađen je pištolj. Uzeta je parafinska rukavica, ali i garderoba u kojoj je bila u vreme ubistva - objasnio je naš sagovornik.

Prema rečima očevidaca koji su verovatno videli ceo zločin, osumnjičena Stojanka je izašla na ulicu, izvadila pištolj i pucala.

- Ne znam da li je bilo rasprave pre toga, ali pažnju su mi privukli pucnji. Kada sam izašao, video sam Stojanku kako čuči pored tela. Vrlo brzo je ustala i mirno otišla do svoje kuće. Ubrzo je stigla policija, kojoj smo objasnili šta smo videli i dalje ne znam šta je bilo - rekao je jedan od očevidaca, ali nije želeo da otkrivamo ime.



Suprug preminuo



Prema njegovim rečima, suprug osumnjičene je pre više godina preminuo.

- Radio je kao advokat, a ona je dugo radila u pošti. Nisu se nešto družili sa komšijama, delovalo je kao da im je to ispod časti. Ona je poslednjih nekoliko godina bila vrlo čudna, ali nikome od nas ne bi palo na pamet da je u stanju da ubije čoveka. Na ulicu je izlazila uvek sređena, a parfem kad stavi, verujem da se osećao i kod Cvetkove pijace - priča komšija i dodaje da je i sin osumnjičene završio pravo, ali da nije primetio da on to radi.



Porodica ubijenog ĆERKA NEMA OD BOLA

Na mesto ubistva ubrzo je stigla i porodica ubijenog. - Nemam snage da komentarišem, molim vas, razumite me... - bilo je jedino što je izustila ćerka ubijenog.

Ubrzo se pojavila i jedna rođaka. - Jao, bože pomozi! Šta nas to snađe?!... - grcala je onau suzama.

