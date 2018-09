MAJKA PREMINULE KRUŠEVLJANKE OBJAVILA STRAVIČNE FOTOGRAFIJE: Ćerka mi je silovana, pa zverski UBIJENA OD BATINA! (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Aleksandra Krstić iz Kruševca, čija je ćerka Jelena Urošević (29) preminula 15. avgusta pod još nerazjašnjenim okolnostima, tvrdi da je krivac za njenu smrt Rade U., koji ju je navodno zverski pretukao, ali i lekari kruševačke Opšte bolnice koji joj nisu na vreme pomogli .



Pantovićeva je na svom Fejsbuku objavila uznemirujuće fotografije ćerke iz bolničkog kreveta na kojima se vide stravične povrede, a za koje tvrdi da ih je nesrećnoj devojci naneo bivši partner Rade U.

Krila od majke

- Jelena je 6. avgusta tako pretučena pobegla kod rođaka jer nije smela meni da kaže šta joj se dogodilo. On ju je odveo u bolnicu, gde su joj samo kratko pregledali i poslali kući. Pošto joj se stanje nije poboljšavalo, rođak je morao da je vrati kod mene. Kada sam je videla, ostala sam bez teksta. Priznala mi je šta joj se sve dogodilo, a zatim sam je odmah odvela u bolnicu, gde je dobila uput za ortopediju. Pitala sam zašto niko još prvog dana kada su je primili nije pozvao policiju jer je očigledno da je pretučena, ali je odgovor sa svih strana izostao - tvrdi očajna majka.

Presavila tabak

Prijave protiv lekara Aleksandra Krstić podnela je krivične prijave republičkom tužilaštvu protiv lekara iz Opšte bolnice u Kruševcu koji su lečili njenu ćerku. Kako Kurir saznaje, prijave su podnete protiv lekara iz urgentnog, ortopedskog i hirurškog odeljenja bolnice, a republičko tužilaštvo prijave je prosledilo nadležnim postupajućim tužilaštvima u Kruševcu.



Ona kaže da je Jelena nakon ortopedskog pregleda upućena na odeljenje hirurgije, gde su joj lekari samo rekli da će je zadržati u bolnici.



- Niko mi do danas nije rekao šta su sve konstatovali, s obzirom na to da je čak bila i na skeneru. Dva dana pre njene smrti rekli su mi da će je transportovati u Niš zbog težine povreda, ali se to nije desilo. Krvarila je iz usta. Pošto i dalje niko od lekara nije hteo da zove policiju, sama sam otišla i podnela krivičnu prijavu protiv Radeta. Policija je veče uoči njen smrti došla u bolnicu i uzela njenu izjavu - kaže Pantovićeva.

Obdukcija

Nakon što je devojka preminula, telo je poslato na obdukciju, a policija je privela Radeta U. i još jednu osobu.



- Obducent je napisao da je uzrok smrti nepoznat, a brojni uzorci poslati su na dodatne analize na koje ćemo čekati bar dva meseca. Rade i njegov saučesnik su nakon saslušanja pušteni na slobodu, zbog čega smo svi ogorčeni - kaže nesrećna majka.

Policija

Istraga otvorena Kurirov izvor iz policije potvrdio je da je kruševačka policija upoznata sa ovim slučajem, kao i da je postupala po prijavi Aleksandre i Jelene Pantović protiv Radeta U.

- S obzirom na to da se obduecnt izjasnio da je uzrok smrti nepoznat, delo i dalje nije kvalifikovano, a istraga je otvorena. Nakon što stignu dodatni rezultati, očekujemo da će biti poznato više detalja o samom slučaju i da će policija i tužilaštvo postupati u skladu s tim - kazao je Kurirov izvor.

